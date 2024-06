Exhortan en Chimalhuacán no tirar basura para evitar encharcamientos en las calles

Al informar que la Dirección de Servicios Públicos retiró más de 600 toneladas de basura abandonada indebidamente en vialidades y otros espacios comunes en jornadas sabatinas de limpieza durante el primer semestre del año, el Gobierno de Chimalhuacán reiteró su convocatoria a habitantes y visitantes del Municipio a sustituir las malas prácticas en torno a la basura, por la cultura del reciclaje y la separación de residuos.



El titular de dicha Dirección, Pablo García Colores, informó que, por instrucciones de la Presidenta Municipal, Xóchitl Flores Jiménez, el Departamento de Limpia renovará parte de su equipo al tiempo que su personal hará más eficiente sus procesos de recolección.



El objetivo -dijo- es que la población, sobre todo la infantil, tengan un entorno más higiénico, saludable y disfrutable, y no un entorno que potencialmente sea catastrófico debido a las malas prácticas que deriven, por ejemplo, en encharcamientos o inundaciones por taponamiento de alcantarillas y ductos de drenaje con basura abandonada en la calle en la próxima temporada de lluvias.



Destacó que, en lo que va de la presente administración municipal, ha habido una mejora sustancial en la recolección de basura por parte del personal del Departamento de Limpia, el cual en promedio retira 10 mil 500 toneladas mensuales de los domicilios chimalhuaquenses, lo que significa un total superior a 63 mil toneladas en el semestre.



Añadió que personal de confianza de todas las áreas administrativas del Gobierno Municipal, además, ha retirado más de 400 toneladas de residuos sólidos en Jornadas Sabatinas de Limpieza, así como 200 toneladas más de calles, camellones y avenidas.



No obstante, reiteró que ’el municipio más limpio no es el que barre más o realiza más jornadas de este tipo’, sino el que menos ensucia, por lo que el mensaje es que continuemos y aumentemos la colaboración para cuidar el entorno y mejorar la calidad de vida en la demarcación.



En tal sentido, también reconoció y agradeció la creciente colaboración de vecinos y visitantes, así como de quienes transitan por el territorio municipal, por los evidentes progresos en cuanto a las buenas prácticas en torno a la basura.



Sin embargo, resaltó que es fácil constatar que falta mucho por avanzar y que, aun cuando la ley contempla sanciones y la autoridad detienen a muchos infractores, el avance será mayor y los resultados mucho mejores ’si todos colaboramos con las buenas prácticas, como la separación, el reciclaje y, en su caso, la entrega de la basura al personal de los camiones recolectores del Municipio’.