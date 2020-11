Exhortar a hombres y mujeres a la deconstrucción patriarcal, fundamental para la democracia: Dunia Bazán

’’Exhorto a las mujeres y a los hombres a que se observen en lo individual, para comenzar a hacer la deconstrucción patriarcal y a las mujeres informarnos sobre el empoderamiento’, destacó la periodista Dunia Bazán al participar en el Foro Mujeres Empoderadas con Igor Aguirre, al lado de la pintora plástica, Ana Barreto; la protectora de animales y periodista, Paty Rumbo; la Miss Guerrero 2020, Isabel Ruiz y la artesana, Mariana de la Cruz.



El evento contó con la presencia de más de cien personas en su gran mayoría del sexo femenino, quienes se congregaron en el auditorio del Sindicato de la Sección XX de la CTM, Ubicado en Lerdo de Tejada 156 del Barrio de la Aguinea, de este puerto de Acapulco.



Durante el evento el presidente de Más Por Acapulco, Igor Aguirre Vázquez estuvo acompañado de su esposa Saidy Elias, y al ser cuestionado por el público presente aseguró que de llegar a un cargo de elección popular como presidente del puerto o legislador, él sí aplicará todo el recurso otorgado por la Federación a los temas de equidad y violencia género.



La codirectora de codice21 Dunia Bazan, en entrevista al finalizar el evento al hablar del empoderamiento dijo: ’las mujeres estamos empoderadas porque la ola de feminismo en México surgido con mucho auge, pero no conocemos exactamente los términos, no conocemos exactamente de dónde viene este movimiento que no es nuevo: viene de muchos años cuando la mujer por primera vez voto, la sufragista se llama esa etapa de la historia, cuando la mujer accede a los anticonceptivos en la década de los 60, que la iglesia se alarmó’.



La licenciada Dunia Bazan, destacó que: ’El Empoderamiento Femenino’ se acuñó en la Conferencia Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en Beijing de 1995, y que la acción se refiere a lo individual pero también a lo colectivo.



La también activista femenina Dunia Bazan, reconoció que la crisis económica generada por el Covid-19 ha dejado en el total desamparo a las mujeres emprendedoras y dijo: ’ El empoderamiento de la mujer, este término, surge de la visión androcentrista y lo dice Simone de Beauvoir en su libro: Las encrucijadas de ’el otro sexo’’ –continuo- ’Simone de Beauvoir fue una pensadora muy adelantada a su tiempo y escribió mucho de feminismo y la obra a la que hago referencia fue Publicada en 1949.



’Simone de Beauvoir nació en París el 9 de enero de 1908 y murió en la misma ciudad el 14 de abril de 1986. Es una de las mujeres más destacadas del siglo XX. Fue una escritora, filósofa y profesora defensora de los derechos humanos en general, y de los derechos de la mujer en particular’.



Dunia Bazan, en el mismo orden de ideas comento que: ’A la fecha se han desarrollado cuatro convenciones de mujeres a nivel mundial, donde se han abordo la discriminación de violencia y de empoderamiento empresariales de la mujer’ –continuó- ’también significa dos cosas: el individual que se refiere a la autoestima a conocer el valor de tu persona, a amarte a ti misma, amarte a ti primero y darte la atención que mereces, no vivir en función de un hombre, no vivir en función de tu pareja. Vivir en función tuya y de tus necesidades como mujer de tu autorrealización, ese es el empoderamiento en lo individual de una mujer y el empoderamiento colectivo esto se refiere a tejer redes entre mujeres y organizarnos y desarrollarnos con la visión de crecer todas juntas en la visión feminista’.



Dunia Bazan, aclaró que la visión feminista se enfoca equidad de género, ni uno más que el otro: nadie por encima de la otra persona, hombre y mujer con los mismos derechos y también con las mismas obligaciones, finalizó.