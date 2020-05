Exige Canacintra incluir cerveceras como actividad esencial

El anuncio de reactivación económica en el país, con especial inclusión de los sectores automotriz, minería y construcción, fue bien recibido por la Iniciativa Privada, sin embargo la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) solicitó incluir a la industria cervecera dentro del sector agroalimentario.



El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, consideró que estas medidas debieron contemplar la reapertura también de la industria cervecera, que en otros países ha sido considerada parte del sector agroalimentario, por lo que no ha parado y ello está afectando tanto el mercado internacional conquistado por las exportaciones de cerveza mexicana como el aumento de importaciones en el mercado nacional.



’Nos hubiera gustado que se incluya la industria cervecera del país, en el caso de la cerveza artesanal están en riesgo de cerrar y de perder su clientela; se están produciendo importaciones, cosa que pareciera un contrasentido dado que México es un gran exportador de cerveza y que la cerveza está considerada una actividad agroindustrial en muchos países del mundo, por eso ellos no pararon’, aseguró.



Ello además compromete el liderazgo del país en el rubro cervecero. México se ubicó hasta 2018 como el principal exportador de cerveza mundial, con Estados Unidos como su principal destino.



Además, el presidente de Canacintra llamó a que se apoye a las mipymes en la implementación de medidas sanitarias y protocolos como los que se realizarán en las empresas de mayor tamaño, como la instalación de túneles sanitarios y la aplicación de pruebas para detección de Covid-19.



’Si entendemos que además de no tener liquidez, y haber tenido que recortar personal y cerrar las puertas muchas de ellas se dieran inversiones para que tuvieran túneles de sanitización y más pruebas, etcétera, vamos a incentivar que más de ellas decidan no abrir’, lanzó.



Pese a que el sector de la cerveza artesanal ofrece trabajo a 7 mil personas en todo el país de los cuales a raíz de la contingencia por el coronavirus el 21 por ciento de las 78 cerveceras artesanales ya había despedido a gente antes del 30 de marzo.



En plantas como la de Mexicali sólo trabajan menos de 200 personas, dicha cifra la dio a conocer el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Prestadores de Servicios en Empresas Edificadoras y operadoras de Concesiones Federales de la República Mexicana.



La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) celebró la decisión de incorporar su sector entre las industrias esenciales por ser ‘estratégica para la vida económica y social del país’.



’Agradecemos los esfuerzos y acciones conjuntas que hemos llevado a cabo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Nacional de

Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) para lograr este objetivo.



’Nuestro fin es seguir contribuyendo al desarrollo social y económico de México. Reconocemos y agradecemos el respaldo y apertura de las autoridades federales y estatales, por mantener un diálogo transparente -encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador- con el fin de sumar en conjunto por el bienestar de la sociedad mexicana’, se lee en el mensaje. Luis Fernando Lozano | FORBES