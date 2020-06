Exige Coparmex que México se endeude para pagar salarios de sus empleados

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Hidalgo, a través de su presidente, Ricardo Rivera Barquín, piden que con el fin de apoyar a varias empresa el país adquiera deuda pública y se suspendan las construcciones de gran magnitud como es el Tren Maya, pese a que éste generaría 100 mil empleos en el sureste.



Sin embargo, las construcciones que pide se suspendan generarían más empleos tal es el caso como el Tren Maya (80 mil a 100 mil empleos), la refinería de Dos Bocas (70 mil), la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar (47 mil) y el aeropuerto de Santa Lucía (44 mil empleos).



Durante una conferencia virtual realizada el pasado lunes, Rivera Barquín solicitó al gobierno federal aplicar cada una de las estrategias que propusieron, con el fin de que no haya afectaciones mayoritarias en el empleo social.



El líder empresarial propuso que se implementen tres vertientes que fortalecerán esta propuesta que lo realizarían de forma temporal con un presupuesto de alrededor de 204 mil millones de pesos..



’En la Coparmex solicitamos al gobierno federal que implemente lo que llamamos Remedios Solidarios que buscan brindar opción integral de los empleos perdidos por la pandemia del covid-19, porque de marzo a mayo, más de un millón empleos se han perdido y más de 10 mil empresas formales han cerrado, a nivel nacional’, mencionó.



’El gobierno federal tiene la capacidad para cubrir los remedios solidarios y para implementarlo se propone dos alternativas, la adquisición razonable de deuda publica y/o la reorientación del gasto público, con la suspensión de obras no esenciales como la construcción del Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y Dos Bocas’, refirió Rivera Barquín.



’No podemos permitir que el empleo se siga perdiendo más, por lo que esta estrategia es importante para poder salir de este problema que estamos atravesando, porque según cálculos, en Hidalgo, se podrían perder un millón 600 mil empleos; a nivel nacional, en abril se perdieron seis mil 900 y en mayo tres mil 200, por lo que en junio se espera que haya pérdidas de 15 mil patrones, lo cual nos preocupa’, argumentó Rivera Barquín.



’Es por eso que, además del Salario Solidario que sería la terapia intensiva dirigida a los empleos perdidos, se está proponiendo el Energizante, que estamos proponiendo un Bono Solidario que sería un equivalente a un salario mínimo general de tres mil 696 pesos para todos las y los trabajadores formales que hayan perdido su empleo entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre, mismo que se otorgará por seis meses como máximo’, explicó.



Y una tercera vertiente sería el Bono Solidario que se trata de un incentivo a la contratación de empleo formal con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses, además de que cualquier empresa podrá solicitar este apoyo para trabajadores contratados a partir de julio y hasta noviembre y sería una contribución del gobierno equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado por un periodo de tres meses.



’El patrón se compromete a no despedir al trabajador en al menos seis meses y el bono se entregaría de forma retroactiva, es decir, la aportación del gobierno será en la forma de pagos vencidos de nómina’, explicó Rivera Barquín. Con información de Elizabeth Hernández | MILENIO