Exige diputada a Marcial Rodríguez frenar ataques infundados contra Pablo Amílcar Sandoval

La diputada local de Morena por la Costa Grande, Blanca Celene Armenta Piza exigió al secretario General, Marcial Rodríguez Saldaña, que en lugar de hacer declaraciones que en nada abonan a la unidad del partido se aboque a las funciones que le competen, ya que consideró, que su trabajo ha dejado mucho que desear.



Explicó que la polémica por el retiro de espectaculares que ha solicitado al diputado con licencia Pablo Amílcar Sandoval, no son de su competencia, ya que existen instancias correspondientes, incluso, no descartó que se trate de ’grilla’ interna, ya que únicamente se le está exigiendo a un solo político.



Armenta Piza dijo que parece que existe un tema tendencioso en contra de Pablo Amílcar, "preocupa mucho su crecimiento, por ello no sorprende que los señalamientos sean parciales y no se señale al resto de los actores políticos que han lanzado diversas e intensas campañas publicitarias" .



La diputada local recordó que han sido muy visibles algunas campañas como la de sus homólogos en Chilpancingo, del PRI, Jorge Salgado Parra; del PRD, Alberto Catalán Bastida; el independiente, Servando de Jesús Salgado Guzmán quién incluso tras varios meses continúan calcas con su nombre y slogan en el transporte público, así como del alcalde Antonio Gaspar Beltrán, sin embargo se ha mantenido en total silencio.



Armenta Piza expresó que también en el puerto se dieron diversos temas de espectaculares, mencionando casos como el de la alcaldesa, Adela Román Ocampo, el diputado Zeferino Gómez Valdovinos, el ex alcalde, Evodio Velázquez con su campaña de evoluciona, entre otros.



"Los que exigen que se investigue al diputado Local con licencia, deben de someter al rasero a todos por igual, o significa que le están haciendo el juego al PRI", concluyó.