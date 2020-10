Exige empleado de Tlalpan !!150,000 pesos por puesto envía pública!!

Con lujo de prepotencia y a través del líder de tianguistas de Plaza Mexicana en Huipulco, Óscar González, el Jefe de Tianguis y Vía Pública de la Alcaldía de Tlalpan, Gabriel Quevedo Tovar exigió 150 mil pesos a una vendedora en vía pública y como la mujer no pudo conseguir la cantidad en una semana, porque se encuentra en tratamiento por su enfermedad de cáncer, el pasado día 8 confiscaron el puesto sin dejarlos continuar la vendimia de quesadillas y tacos de guisados que ofrecen desde hace varios años.



Adelina Santos Ponce, titular del puesto y con cáncer de mama, denunció que hace tres semanas Óscar González le dijo que Gabriel Quevedo, Jefe de Unidad Departamental de Tianguis y Vía Pública de la alcaldía de Tlalpan, le mandó a decir que le diera 150 mil pesos para mantener el puesto, pues de lo contrario iba a quitarlo.



La poseedora del puesto trató de hablar con Quevedo para informarle de su situación y, también que desde 2011 no le han dado respuesta oficial a su solicitud de entrar al programa de reordenamiento, pero la respuesta fue: ’Ahí habla con Óscar; él te va a decir’.



La afectada le respondió que no podría obtener tal cantidad, ya que su tratamiento de cáncer, al carecer de seguridad social, era muy elevado y apenas le alcanza para comprar algunos de sus medicamentos con el fin de mantener medianamente estable la enfermedad.



Sin embargo, el pasado 8 de octubre el puesto fue retirado en un operativo donde participaron ambos personajes, sin que ninguna súplica de la comerciante en vía pública pudiera atajarlos.



La colusión entre Óscar González y Gabriel Quevedo ha sido denunciada en ocasiones anteriores, pero al parecer el primero tiene tal fuerza al interior de la delegación, que la presume. Les ha dicho a los tianguistas que él puede hacer lo que quiera, porque él puso a Gabriel Quevedo en vía pública como pago porque ayudó a Patricia Elena Aceves Pastrana a ganar la alcaldía.



Óscar González es el mismo que en 2016 también fue acusado de que vendió en 80 mil pesos los puestos que están sobre el puente del Estadio Azteca, cuando la Jefa de Gobierno era Claudia Sheinbaum y el director de Gobierno de la entonces Delegación Tlalpan, era Gabriel Leyva Martínez.



De hecho, hay gran inconformidad de la mayoría de los comerciantes en el paradero de Tlalpan, frente al Estadio Azteca, porque afirman que sobre el puente que comunica al Estadio Azteca varios de los puestos de comida se han convertido en verdaderas cantinas por las noches —legalmente está prohibida la venta de cervezas y alcohol en vía pública—, pero eso no detiene Óscar González, afirman.



Asimismo, destacan que acosa constantemente a los tenedores de puestos, a quienes como a la señora Adelina Santos Ponce quita por la fuerza, para posteriormente vender los espacios por cantidades como la que a ella le pidieron, de 150 mil pesos para arriba, coludido con el Jefe de Tianguis y Vía Pública de la Alcaldía de Tlalpan, Gabriel Quevedo Tovar.