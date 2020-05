Exige Geovanna Bañuelos informe integral sobre la fuga de 12 reos en Zacatecas.



Luego de la fuga de 12 reos de alta peligrosidad del Centro Regional de Readaptación Social (Cerereso) de Cieneguillas, Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicita al Gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, un informe integral y actualizado sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles 6 de mayo.



’Lamentablemente, la seguridad y la estabilidad dentro del Cerereso de Cieneguillas, no ha podido ser atendida por las autoridades competentes. En los años recientes han ocurrido fugas masivas, sustracción de reos, riñas y motines’, destaca la senadora.



Por ello, la legisladora por Zacatecas señala que es necesario que el gobierno local elabore y presente al Congreso de la Unión el plan de reestructuración del Sistema Penitenciario en la entidad a efecto de mejorar las condiciones de todo el personal, los mecanismos de seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social y nuevas medidas para evitar futuras fugas de internos.



Mediante un punto de acuerdo, que presentará a la Comisión Permanente, Geovanna Bañuelos solicitará a los titulares de los estados de Zacatecas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco implementar un mecanismo de coordinación a efecto de lograr la captura de los doce reos fugados y fortalecer los instrumentos de prevención del delito y de seguridad en la región.



De igual manera, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, solicita a Alejandro Tello girar instrucciones para que se realicen las acciones necesarias para evitar, en el interior de los Centros de Readaptación Social, el contagio de Covid-19.



Esta fuga ha evidenciado una serie de anomalías entre las que destaca el que policías estatales que siempre están de guardia afuera del penal, a bordo de varias patrullas, no reaccionaron para detener a los reos que se fugaban.



’El sistema penitenciario en Zacatecas muestra un descuido en cuanto a su organización y al trato al interior de los distintos Centros de Reinserción Social’, lamenta Geovanna Bañuelos.



Por lo que recordó, está no es la primera vez que hace un llamado a las autoridades locales para generar medidas eficaces tendientes a la protección integral de internos y evitar las constantes violaciones de derechos humanos que se dan al interior de las cárceles de la entidad.



En febrero de este año, mediante un punto de acuerdo, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PT en el Senado, solicitó a las autoridades de Zacatecas un informe actualizado sobre los hechos ocurridos en la Cárcel Distrital de Calera, donde una interna fue abusada por el jefe de custodios, a pesar de ser un penal varonil.



’Tenemos claro las dificultades por las que atraviesa el sistema penitenciario en el estado de Zacatecas. Los últimos dos directores del Cerereso no han podido atender ni resolver los problemas que han tenido en frente, por lo que han sido destituidos a los pocos meses de su nombramiento’, reconoció.



La fuga de los doce reos ocurrió en medio de un aislamiento del centro penitenciario de Cieneguillas, pues debido a la contingencia sanitaria, desde el pasado mes de abril estaban suspendidas todas las visitas de familiares.



De acuerdo con Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas el pasado 6 de mayo el C5 informó que se habían realizado disparos afuera del Cerereso de Cieneguillas, por lo que de inmediato se implementó un dispositivo de emergencia.



’Los disparos, sostuvo Camberos Hernández, los realizó un custodio que se encontraba en una de las dos torres del Cerereso, como medida de advertencia en contra de los reos que se fugaron por un túnel de 50 metros y de las personas que las auxiliaban para huir en tres vehículos’, menciona.



De acuerdo con la información oficial, el túnel por el que escaparon los reos se encontraba en el Anexo 1 de dormitorios, el edificio más nuevo del penal. La excavación se realizó en un promedio de seis a ocho meses.



Las personas que lograron darse a la fuga estaban sujetos a proceso o sentenciados por los delitos de homicidio, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud.