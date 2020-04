Exige López Sugía que Profeco haga su trabajo y actúe ante incremento de precios

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso de Guerrero Arturo López Sugía llamó a los comerciantes a no abusar de la situación de emergencia por el Covid-19 y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ’a que ya se deje ver’.



El diputado de Movimiento Ciudadano calificó de ’inhumano y criminal’ que haya quienes aprovechen el llamado a la población para permanecer en sus casas para sacar provecho económico.



’Esto no puede hacerse con los artículos de primera necesidad, con la canasta básica, ni con nada que comprometa lo necesario para que las familias puedan transitar por esta contingencia sin privarse de una buena alimentación que les ayude a mantener funcionando su sistema inmunológico de manera eficiente, privar a las familias de esa posibilidad elevando los precios es inhumano y hasta criminal’, expresó.



Lamentó que ante las constantes denuncias de que se han incrementado precios de alimentos como el huevo, productos de limpieza y en particular de los que se recomiendan para tomar las medidas de higiene necesarias como es el gel antibacterial ’no se ve a la Profeco por ningún lado’.



Por lo que llamó a la dependencia federal a dar a conocer el nombre de la persona responsable ’porque parece que no hay delegado, que está acéfala y los ciudadanos la necesitan, se necesita si no que instale módulos al menos que se vea que está activa impidiendo que se suban los precios arbitrariamente’.



López Sugía dijo que lamentablemente la más afectada con esta situación es la clase trabajadora.



’Quienes tienen recursos ya compraron, almacenaron y están surtidos incluso para una fase 3 o un aislamiento obligatorio, pero la gente que vive al día, o que gana un salario mínimo que no le da más que para comprar lo que a va a comer ese día ¿qué va a hacer si encima de todo le están subiendo los precios y nadie los defiende’?



Por lo que finalmente hizo un llamado al Gobierno Federal a intensificar las acciones para proteger a los consumidores y sancionar a los encarecedores.