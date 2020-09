Exige Morena castigo por asesinato de diputado suplente

ACAPULCO, Gro., 10 de septiembre de 2020.- El secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y castigar a los responsables del asesinato del suplente del diputado Moisés Reyes Sandoval, Alejandro Toledo Morales y llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores a garantizar la seguridad durante el proceso electoral en curso.



En conferencia de prensa en sus oficinas de Chilpancingo, acompañado por otros integrantes del Comité, Rodríguez Saldaña condenó el asesinato del también asesor de la diputada federal Rosario Merlín García, ocurrido en Acapulco este miércoles, y lamentó que se haya dado durante el proceso electoral 2020-2021 que arrancó ese mismo día.



Consideró necesario que el gobierno del estado garantice la seguridad, no sólo de los militantes de Morena sino de la población en general.



En ese contexto, aseguró que el CEE de Morena en Guerrero está preparado para ganar la mayoría de los cargos de representación popular en disputa. No obstante, exhortó a la militancia, a los funcionarios en activo y al propio delegado del gobierno federal en el estado, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a respetar las leyes y tiempos electorales.



Dijo que, ’empezando por el delegado’, se debe acatar la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no utilizar los recursos públicos y programas sociales en proselitismo político personal.