Exige secretaria general del PRD a delegado del PRI que no ponga en riesgo la alianza en Guerrero

La secretaria General de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, Ivet Díaz Bahena, exigió al delegado nacional del PRI, José Olvera Acevedo, que sea mesurado con sus declaraciones, no ponga en riesgo la alianza entre ambos partidos y deje de minimizar al exaspirante perredista a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre.



Esto luego de que Olvera Acevedo declaró a medios locales que Mario Moreno Arcos, candidato de la alianza PRI-PRD para la gubernatura del estado, no necesita que Evodio Velázquez lo reconozca, pues ya cuenta con el aval de la dirigencia nacional y estatal del sol azteca.



’Si no viene a generar unidad y a consolidar la alianza, mejor que se regrese a su estado y que no olvide el señor que Evodio Velázquez fue nuestro candidato y es el referente más importante que tiene el perredismo en este momento, ya que con la precampaña que realizó logró posicionar nuevamente al partido, le recomiendo que sea sensible y tenga tacto político con sus aliados’.



Advirtió que con declaraciones de ese tipo, el delegado nacional del PRI poco ayudará a Mario Moreno durante el proceso electoral. ’La alianza necesita a hombres y mujeres que quieran y conozcan a Guerrero, para así fortalecer este proyecto, no a aquellos que sólo vengan a generar divisiones’.



Díaz Bahena recordó que Velázquez Aguirre fue uno de los primeros aspirantes por la gubernatura del estado, creó el Frente Amplio Democrático de Guerrero (FADG) y ’logró unificar a todos los equipos internos del PRD’, siendo designado precandidato de ese instituto político.



’Y no se quedó ahí, fue más allá, sumando y generando adhesiones de miembros de otros partidos políticos, personajes y organizaciones, con ello generó la esperanza de muchos Guerrerenses, no sólo al interior del PRD, sino muchos que lo vieron con la capacidad de dirigir los destinos de Guerrero, por lo tanto no creo que se merezca que se le minimice por la figura que hoy representa en nuestro partido’.



Ante esta situación la secretaria General del PRD pidió a José Olivera que ’sea mesurado’, pues le recordó que el sol azteca es la ’bisagra para definir’ y le pidió que no ponga en riesgo la alianza ’con su desdén’, pues ’minimizar a Evodio Velaázquez es minimizar al PRD’.



También demandó a las dirigencias nacional y estatal del PRI que ’pongan orden’ dentro de su partido y no actúen ’con soberbia’. Incluso dijo que si dentro del PRI asumen esa actitud en pleno proceso electoral ’¿qué nos espera cuando sean gobierno’.



Finalmente precisó que el PRD no fungirá como ’un partido satélite’ del PRI, por lo que exigió a los líderes y militantes del tricolor que se conduzcan con respeto, ’porque no nos están haciendo un favor, así que deben cuidar las formas y vernos como iguales’.