Exigen a Fiscalía detener a médico que violó a menor. En Ecatepec

Ecatepec de Morelos, Méx., a 14 de enero de 2021. El 21 de diciembre Inocencia Cruz llevó a su hija, menor de edad con el ginecólogo porque tenía dolores al orinar, sin embargo el médico que la atendió la violó, y a pesar de la denuncia, la Fiscalía General Mexiquense no ha actuado para detener el responsable.



Elias López, abogado de la familia explicó que la mujer acudió con el médico Adelaido Olivares Codallos, en un consultorio ubicado en Azafrán Mz 50, en la colonia Potrero del Rey por los malestares que tenía la niña. El doctor le hizo una revisión e indicó que tenía un quiste y que podía hacerle un procedimiento para quitarlo pues no era complicado.



La madre de la menor aceptó y el médico dijo que prepararía a la paciente y la ingresó a otro cubículo, mientras Inocencia estaba afuera del consultorio.



’De pronto escuchó el grito de la niña y salió corriendo, la señora ingresó al consultorio y encontró al doctor con los pantalones abajo, él la aventó y cerró la puerta’, precisó el abogado.



la madre de la víctima llamó de inmediato al abogado para que pidiera la intervención de la policía, sin embargo cuando los uniformados ingresaron el médico ya se había escapado por una ventana del consultorio.



Inocencia Cruz acudió al Centro de Justicia de Ecatepec, donde inició la denuncia por el presunto delito de violación contra el médico Adelaido Olivares, ante el ministerio público Luis Antonio Sánchez Barrera, bajo la carpeta de investigación ECA/ECA/EC2/034/315896/20/12.



Sin embargo, a casi un mes de la violación, el agresor no ha sido detenido y en la Fiscalía no reportan avances, ni han entregado copias del expediente por vacaciones del personal.