Exigen a Omar Fayad garantizar seguridad en elecciones en la Huasteca

Huejutla, Hidalgo., a 17 de octubre de 2020. Diputados de Morena exigieron al Gobernador Omar Fayad que garantice la seguridad de los ciudadanos durante el proceso y la jornada de votaciones, luego de que el fin de semana se detectara el ingreso de grupos de hombres armados a diversos municipios de la Huasteca.



La diputada Doralicia Martínez Bautista aseguró que detectaron que durante el transcurso de la noche del pasado viernes ingresaron grupos del crimen organizado, e incluso personas armadas entraron a su domicilio con la intención de intimidar a los candidatos de Morena y a la población, pues son quienes tienen las posibilidades de triunfo en las alcaldías.



’Hago un llamado al Gobernador Omar fayad, que tome cartas en el asunto, sabemos quién es el que liderea, quiénes han pagado para que estos grupos de choque entren y atemoricen a la población a intimidar para que no salgan a votar o para coaccionar un voto’, denuncio la legisladora morenista.



Refirió que hoy es tiempo de hacer democracia, como ocurrió en 2018, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, y que hoy se respeta a los pueblos indígenas y hacen valer sus derechos.



La diputada pidió a los habitantes de la Huasteca Hidalguense a que salgan a votar, de manera consciente y responsable, con las medidas sanitarias correspondientes, pero cumplir con su derecho a elegir a las próximas autoridades municipales y no permitir la intimidación.



Acusó que los reportes señalan la presencia de unas 80 personas integrantes de grupos de choque y tres camionetas blancas, que ingresaron a Huautla, con la intención de generar temor entre los habitantes.



llamo a la gente a no dejarse intimidar por los grupos de choque y hacer denuncias vía telefónica en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) ante cualquier irregularidad por intimidaciones o intentos de presión para votar por determinados partido político.



’En el pueblo de Huautla, entre todos nos conocemos, ellos saben quiénes son los que han pagado estos grupos de choque para venir a intimidar y evitar que este domingo se haga la democracia’, denunció la morenista.



Hizo un llamado a la Guardia Ncional, al 84 Batallón de Infantería, al Concejo municipal de Huautla, Huetjutla, Jaltocán, a que respondan a los llamados, se que no es fácil que el crimen organizado intimide a nuestra familia y municipio, pero hay que denunciar.



El diputado mexiquense y enlace del Comité Ejecutivo de Morena Faustino de la Cruz Pérez quien acude a respaldar a los aspirantes de Morena en el Huasteca Hidalguense, llamó a los ciudadanos de esta región a que salgan a ejercer su derecho al voto, y exigió que las autoridades garanticen la seguridad durante las votaciones.



’El gobierno federal va a garantizar la integridad y seguridad de los ciudadanos ese es el compromiso, los diputados locales del Estado de México e Hidalgo, estamos coordinados y exigimos al Gobernador a garantizar la paz social en la Huasteca hidalguenses y en toda la entidad’, apuntó el mexiquense