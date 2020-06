Exigen a Pemex informe sobre pérdidas y costos de producción del petróleo.



La emergencia energética que enfrenta el mundo y en particular el país, exige que la empresa cuente con una estrategia objetiva, dice Xóchitl Gálvez.



A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía y a Pemex un informe sobre los costos de producción de petróleo crudo, así como de las pérdidas que enfrenta la empresa por 562.2 mil millones de pesos, en el primer trimestre de 2020.



Dijo que la emergencia energética que enfrenta el mundo y en particular nuestro país, exige que Petróleos Mexicanos cuente con una estrategia objetiva, con planes corporativos y de operación bien diseñados e implementados, y que su gobierno corporativo se imponga sobre los mandatos y metas construidas sobre castillos de naipes.



’Es evidente que producir petróleo y aumentar la refinación -consideró- son decisiones que dañan de manera considerable las finanzas de Petróleos Mexicanos y comprometen seriamente las finanzas públicas, las cuales requerirán aumentar de manera significativa el apoyo a la empresa para enfrentar sus compromisos monetarios y financiar una operación perdedora’, añadió.



La legisladora explicó que en el Plan de Negociosde Pemex y sus empresas subsidiarias 2019-2023, los resultadosesperados en materia de producciónde crudo durante todo el sexenio son muyambiciosos. La meta para 2020 es de un millón 866 mil barriles diarios, lo que significa un aumento de alrededor de 166 mil barriles por día, respecto a 2019.



Desde la perspectiva gubernamental, mientras más producción tenga Pemex, mejor le irá al país, ’pero esta lógica no parece ser la adecuada en estos tiempos en los que la pandemia de Covid-19 y el desplome de los precios del petróleo han impactado de lleno nuestra forma de vida’, asentó.



Para que la compañía sea rentable, agregó, los precios de la Mezcla Mexicana de Exportación tienen que ser superiores a su costo de producción. Pero en los resultados preliminares al 31 de marzo, reporta una pérdida neta de 562.2 mil millones de pesos.



Además, Petróleos Mexicanos registra generación negativa de efectivo por operación, por lo que tiene que recurrir a deuda para enfrentar sus obligaciones financieras y aun así queda en déficit de efectivo.



’De esta información se desprende un dato terriblemente preocupante: el costo de producción por barril de crudo asciende a 33 dólares sin impuestos, y a 48.66 dólares con impuestos. El margen variable de refinación fue negativo en 12.51 dólares por barril.



La expectativa para el segundo trimestre de 2020 es que se profundice la pérdida de efectivo, por una mayor caída en los ingresos y un crecimiento en los costos’, refirió la senadora en el punto de acuerdo que fue turnado a la Tercera Comisión de la Permanente.