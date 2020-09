Exigen aborto en todo el país

www.guerrerohabla.com





Ciudad de México. 28 septiembre, 2020.-Violentas manifestaciones se registraron en la Ciudad de México por mujeres que exigen la despenalización del aborto en todo el país. Las mujeres realizaron pintas lanzar un proyectil hacia policías quienes encontraron resguardados quienes se protegieron con escudos.

’¡Tenemos derecho a la libre manifestación!, gritan constantemente las mujeres que se manifiestan a lo largo de avenida Juárez.

Mujeres provenientes de diversas entidades mostraron furiosas fotografías de quienes acusan de violación, acoso y feminicidio y dieron a conocer casos de mujeres, víctimas de abuso sexual, muchas de ellas niñas, a quienes les obligaron a tener hijos no deseados o que fueron llevadas a la cárcel por interrumpir su embarazo.

Las mujeres tomaron los escudos de las policías para protegerse al argumentar que ’ellos están protegidos, nosotras no’.

Las jóvenes pretenden llegar al Zócalo, sin embargo fueron encapsuladas a la altura de Humbolt, después de un rato, ya comienzan a manifestar cansancio y les piden a los elementos que las dejen salir.

Las autoridades capitalinas reportan algunas personas con lesiones menores, así como daños en diversos edificios ubicados a lo largo de avenida Juárez.A pesar de que las autoridades capitalinas alertaron de la movilización y recomendaron cerrar los inmuebles, algunos de ellos no lo hicieron.



La marcha denominada ‘28s por la despenalización del aborto’ se llevó acabo de las calles del centro histórico en el marco de la conmemoración del día de Acción global por el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en todo el país.

Como ya es costumbre, muchas de ellas van en posadas vestidas de enero y con pañales de color verde y violeta

Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó la violencia registrada en otra manifestación realizada este domingo en la que once mujeres policías resultaron lesionadas.



Expresó que está a favor de la no violencia hacia la mujer, pero dijo no estar de acuerdo con los actos de agresión hacia las mujeres policía quienes dijo también han también han sido víctimas de violencia de género.

Este 28 de septiembre se conmemoran 13 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades sanitarias de la capital hasta el momento no se ha registrado muertes por esta práctica médica.

La manifestación dio inicio a la 1.30 de la tarde y fue convocada por la Colectiva Resistencia Dino Feminista, Rosas Rojas y el grupo Marea Verde.