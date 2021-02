Exigen en marcha presentación con vida de la joven Wendolyne Ramírez

La estudiante de la UAGro desapareció hace 15 días



A 15 días de su desaparición, padres y familiares Wendolyne Ramírez Rodríguez, de 18 años de edad, salieron a las calles para exigir a las autoridades federales y estatales su presentación con vida.



En la protesta los padres de la joven solicitaron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores y del alcalde Antonio Gaspar Beltrán.



El padre de la joven, Jaime Ramírez González, trabajador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dijo que su hija es estudiante de la Preparatoria número 33 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y que aún no existe ninguna pista sobre los motivos de su desaparición.



Junto a su esposa María del Socorro Rodríguez Salmerón, informó que el pasado 31 de enero, Wendolyne Ramírez salió de su domicilio para asistir a un curso pre-universitario, y no han vuelto a saber de ella.



Indicó que el último contacto con ella fue alrededor de las 20:00 horas de ese día, y que al intentar comunicarse nuevamente con la joven ya no atendió el teléfono celular, el cual estaba apagado, y refirieron que vestía blusa roja, falda azul marino y zapatos negros escolares.



Aportaron como señas particulares de la joven dos tatuajes: uno en la clavícula y otro sobre la muñeca del brazo, ambos en el lado izquierdo.







Recordaron que interpusieron de manera inmediata la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se emitió la Alerta Amber, pero a 15 días no ha tenido respuesta.



La marcha inició en el Parque Margarita Maza de Juárez, y con gritos de ’viva te queremos’ y ’ni una más’, y exigieron la presentación con vida de la joven estudiante universitaria.