Exigen familiares de joven coyuquense asesinado justicia por el crimen

Familiares del joven Jorge Antonio Rosales, asesinado el pasado 7 de febrero en el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de Costa Grande, marcharon sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, para exigir que se aclare el crimen, y que regrese la paz al municipio de Coyuca de Benítez. ya que se siguen dando los asesinatos de jóvenes al frente del contingente, manifestantes portaban una pancarta con el mensaje ’Paz para Coyuca’.



’Tenemos que parar esta ola de violencia todos, no podemos permitir que se siga ofendiendo al ciudadano, que se siga ofendiendo a los padres’, dijo Jorge Alberto Rosales Díaz, padre del joven asesinado, explicó que la marcha es para exigir que no haya un muerto más en el municipio de Coyuca de Benítez.



Lamentó que ’hoy le tocó desgraciadamente a mi hijo, mañana quién sabe quién será el siguiente. Le exigimos a los gobiernos municipal que no ha hecho nada, y estatal y federal, que le pongan más atención a Coyuca, pues han pasado situaciones, hemos tenido muerte de muchos jóvenes, ha habido asesinatos, y las policías municipal, estatal, la Gendarmería, y lo referente a la seguridad, no han hecho absolutamente nada. Solo se dedican a darnos cifras de los asesinatos, diario está muriendo gente. Necesitamos que pare la ola de violencia en Coyuca’. Reprochó que ’el gobierno municipal está mudo, no ha hecho una sola declaración, para que lo que ocurre en el municipio ni les va ni les viene’.



Rosales Díaz pidió seguridad para su familia, pues temen que ocurra una agresión o ataque en su contra. Manifestó que ’tenemos temor, mi hijo no tenía problemas con nadie, somos personas de trabajo, no le hemos hecho daño a nadie’, y pidó de corazón al presidente de la República que ponga los ojos en el municipio de Coyuca de Benítez. ’Tenemos mucha inseguridad, le solicitamos que ponga atención’.