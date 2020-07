Exigen ’mano dura’ en futbol mexicano para reducir riesgo por Covid 19

+Se pone en riesgo jugadores, opina el excapitán de Pumas



+Censura que el balompié nacional se haya reactivado cuando pandemia va para arriba



+Más de centenar de infectados por coronavirus entre futbolistas –hombres, mujeres–, árbitros directivos y técnicos, de marzo a la fecha



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Pocos miembros de la llamada ’familia futbolística en México’ –jugadores, directivos, técnicos y árbitros–, por temor a represalias, han osado criticar la laxitud de las medidas sanitarias contra coronavirus en el balompié nacional. Ante un escenario desolador, el pasado fin de semana, comenzó el torneo Guardianes 2020 que, como se advertía, resultó accidentado, descorazonador.



Que siete de los 18 equipos resultaran con casos positivos a Coviud 19, una semana previa- al arranque del campeonato, evidenció que la Liga Mx, que encabeza el polémico Enrique Bonilla, aún no establece lineamientos claros en torno a la realización del certamen en medio de la pandemia y sus letales cifras.



Con el dedo flamígero de la crítica en alto, levantó la voz el exfutbolista Miguel España, exintegrante del Tri. ’Se notó que muchas cosas no están bien organizadas’, lanzó, porque, alertó, ’ponen en riesgo a los jugadores, pero sobre todo a sus familias.’



A unas horas del inicio de la competencia, diversos equipos dieron a conocer casos positivos de Covid-19 dentro de sus planteles, lo cual obligó a aplazar algunos encuentros. Entre ellos, el partido inaugural entre el Atlético San Luis y el FC Juárez, que se disputaría el pasado jueves.



Reportes de los elementos contagiados en cada club, difundidos por la Liga Mx, no brindaban la misma información. Hay total opacidad. Sólo en algunos se especificaba el número total de pruebas de detección realizadas dentro de los planteles, así como la función que desempeñan los infectados. América fue el único que reveló los nombres de los dos casos positivos que presentó.



Pese a estas circunstancias, el torneo comenzó el pasado viernes y tras los primeros encuentros realizados, correspondientes a la jornada uno, España puntualizó que percibe ’mucha desorganización’ en los controles sanitarios, cada equipo hace los estudios (de detección de Covid-19) donde sea.



’No sabemos con qué laboratorios los llevan a cabo. Y parece que a eso no le dan tanta relevancia. Es más importante la inmediatez del dinero’, criticó.



De febrero a la fecha, hay registrados más de un centenar de infectados por coronavirus entre futbolistas –hombres, mujeres, directivos y árbitros—. Curiosamente, ningún dueño de club ha padecido la enfermedad.



El reporte oficial de este lunes de la Covid-19, precisó que en México se alcanzaron casi 400 mil casos positivos y cerca de 46 mil fallecimientos. Con una firme tendencia creciente, evidencia que la pandemia no cede en México.



Y no se ve cuándo pueda aplanarse la curva que, según el Gobierno, se logró atemperar hace dos meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador suele aparecer sonriente en sus conferencias de prensa de todos los días, llamadas ’mañaneras’. Incluso, suele bromear mientras hay cientos de decesos diarios.España Garcés subrayó que, en comparación con las ligas de futbol de Europa, donde se registraron muy pocos casos positivos de coronavirus tras la reanudación de los torneos, en ’México ha habido una reactivación tortuosa debido a que nuestro balompié regresó en el punto más alto de la pandemia.’



El también ex jugador de Santos y Tigres, 56 años de edad, destacó que en el viejo continente volvieron a las canchas cuando los contagios iban en descenso. Mientras, en nuestro país, el semáforo epidemiológico continúa en rojo y aun así decidieron jugar. Además, los protocolos sanitarios fueron totalmente distintos a los que se realizan aquí.



’Me parece que todo esto es muy contradictorio. Pero así se maneja aquí. Siempre he dicho: ‘en México se hacen las cosas a la mexicana’’, ironizó.



Por ejemplo, puntualizó, ’nuestro sistema de competencia es muy distinto a lo que se hace en Europa, las negociaciones –compra-venta de jugadores– se han ido alineando a lo que marca la FIFA. Pero en realidad eran muy diferentes a como se efectúan en otras ligas.’



Ahondó:



’Lo del pacto de caballeros –violatorio del derecho laboral– sólo pasa en México, al igual que la eliminación de la Segunda División. En fin, son cosas incomprensibles. Lo único que entiendo es que los equipos necesitan dinero y es obvio. Pero la situación aún es muy complicada. Esperemos que no haya tantos contagios.’



España advirtió también que ante este panorama la responsabilidad es compartida. ’Los jugadores deben hacer su parte y cuidarse. Porque vimos que hubo algunos que no se protegieron de la mejor manera.’



En ese sentido, subrayó que la Liga Mx ’no ha impuesto castigos para quienes no cumplan con los protocolos sanitarios. Lo vimos en la Copa por México. Lo que sucedió con Miguel Herrera (técnico del América, quien no llevaba cubrebocas), o la trifulca en el partido entre Cruz Azul y Tigres.’



Todos esos incidentes, sugirió, se deben sancionar de forma severa, pero no, simplemente fueron situaciones omisas. Sólo hubo recomendaciones.



’Hace falta mano dura. Lamentablemente no va a haber. Esas son el tipo de cosas que resultan contradictorias en este arranque del torneo.’



Finalmente, el otrora integrante de Pumas –uno de los cuatro clubes más populares del balompié nacional, con América, Chivas y Cruz Azul– estimó que el conjunto felino atraviesa actualmente por una crisis, debido al diferimiento salarial, así como a la repentina salida de su entrenador Miguel González Míchel, exjugador del Real Madrid.



No obstante, confió en que los jugadores podrán echar mano de esa garra que siempre ha caracterizado al equipo para salir adelante.



(Con información del diario La Jornada)