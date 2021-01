Exigen medidas más severas en Liga MX a jugadores que violen medidas anti-Covid 19

+Califica de ’tibia’, la sanción de hasta 100 mil pesos



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Ante cientos de contagios por Covid 19, dos decesos por este flagelo –Martín Pérez, técnico de Santos de Liga Mx Femenil, y Gonzalo Saldaña, del utilero del Tri–, y la laxitud de los futbolistas, el ex directivo Rafael Lebrija calificó de ’tibia’ la sanción de hasta cien mil pesos de multa anunciada el sábado anterior por la Federación Mexicana de Futbol para los jugadores indisciplinados que incumplan las medidas sanitarias.



Por eso, sugirió:



’aplicar al infractor, así sea la estrella del equipo, un mes aislado y sin sueldo… A mí me parece estupendo lo que hizo Chivas, diciéndoles: ‘¡vámonos de aquí!’ (al darlos de baja)’.



En tanto, Manuel Lapuente, ex técnico del Tri, comentó que es ’imperdonable’ que un jugador abandone la concentración previa a un partido, más aún en tiempos de pandemia, como fue el caso del uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez, del Cruz Azul.



Sin embargo, admitió que en su época de estratega de equipos y de la Selección Nacional, alguna vez dejó a sus pupilos salir a ’echarse unas copitas’, subrayando que no debían acabar borrachos.



No siempre obedecieron. Pero el técnico aplicó en todo momento la máxima de la ropa sucia se lava en casa.



’Algunas veces sancioné de manera discreta, les advertía: ‘esto puede trascender al público, no sean tontos, ¡la gente paga por verte, las televisoras pagan para que te vean, güey!… me obligan a tomar medidas, porque de que los castigue a ustedes a que se burlen de mí por blandengue, ¡pues los castigo a ustedes!’’.



Para Lebrija, ex presidente de la Primera División –ahora Liga Mx– directivo de Toluca y el Guadalajara, ’es muy difícil’ controlar la disciplina.



Reflexionó:



’Yo me puedo ir de fiesta. Nada más cuido que no me vayan a fotografiar o grabar. Y ya. No pasa nada. Entonces, lo que se debe hacer es tener un control con sanciones severas. Porque ellos están violando el compromiso contractual y debe haber mano dura.’



Ayer, México rebasó los 150 mil decesos por coronavirus en el país –cifra que, de acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell (llamado el zar anti-CoviD), debe multiplicarse por tres–. Que lo convierte en una de las naciones más letales del mundo. Incluso, hace unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que dio positivo a coronavirus y se mantiene aislado.



Lapuente consideró el colmo del descaro que el propio jugador se encargue de subir el video a las redes sociales, como aconteció con Alexis Vega y Uriel Antuna, de Chivas, en agosto pasado, donde salían cantando y con la botella en la mano.



’No puedo pensar que todavía lo publiquen. ¡Si no es un chiste, cabrón!, ¡que los refundan! Merecen una sanción fuerte. Pero que no se haga público porque afecta a familiares, amigos, conocidos. Perjudica mucho su entorno. es lo que no reflexionan’, criticó Manolo Lapuente.



El ex timonel en Francia 1998 y campeón de la Copa Confederaciones 1999 –tras vencer a Brasil en la final– celebrada en México, no pierde de vista que son jóvenes y habrá ocasiones en que puedan tener un momento de esparcimiento, pues a veces el periodo de encierro es muy largo y tedioso.



Sobre todo, argumentó, ’cuando se concentraban con la selección. Alguna noche los dejaba salir, –y advertía– ‘no me lleguen después de las 12 o la una’, y estás pendiente de que cumplan, si no, los castigas fuerte… Normalmente todos se aplicaban bien.’



Abundó:



’La crisis sanitaria por el Covid-19 complica todo y el futbolista debe guardarse aún más. Es un trabajo físico. Dependes de tu cuerpo. Y tienes que estar preparado siempre para rendir al máximo.’



E interrogó:



’¿Cómo es posible que no cuiden su vida deportiva?’



Tanto Lebrija como Lapuente coincidieron en admitir –entrevistados por separado– que el torneo Guardianes 2021, luego de tres fechas, exhibe un nivel muy bajo.



’Hay miedo al virus y sin público todo luce triste. Esperemos que en las próximas semanas mejore’, expuso Lebrija.



Mientras que, para Lapuente, afecta ’el frío, la pandemia… no se trata de ser muy machos. Es un deporte duro. Y las circunstancias adversas pesan mucho. Saquen todos su paciencia y mucha prudencia. El mal momento pasará.’



