Exigen migrantes de Guerrero elección del diputado binacional en 2021

ACAPULCO, Gro., 9 de junio de 2020.- Integrantes de organizaciones de migrantes guerrerenses radicados en Estados Unidos, promovieron una impugnación a la elección pospuesta del diputado migrante o binacional. La semana pasada el Congreso del Estado aprobó el dictamen que pospone la elección de diputado migrante de 2021 a 2024.



Los integrantes de organizaciones exigen que se efectúe en 2021 como se tenía previsto antes de la pandemia, en la próxima contienda electoral. La solicitud de impugnación fue entregada esta tarde en la oficina de atención al público del Congreso del Estado, en la Oficina del gobernador Héctor Astudillo Flores y al presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta.



En declaraciones telefónicas, los representantes de organizaciones de migrantes en Texas, California y Chicago exigieron al presidente de la Comisión de Atención a Migrantes del Congreso de Guerrero, el integrante de Morena, Moisés Reyes Sandoval, que explique por qué fue pospuesta dicha elección y sin haberlos consultado antes.



El representante de las organizaciones de migrantes en Texas, Carmelo Sánchez Nájera recordó que la propuesta del diputado migrante en el Congreso de Guerrero fue presentada en 2014 y quedó formalizado en 2019. ’Siempre nos han dejado para la siguiente elección, porque uno de los requisitos del diputado migrante, es que el partido que tuviera la mayoría de votos en el proceso electoral, incluyera al diputado migrante como su figura número uno en la plurinominal’.



’Pero piensan que no podríamos ser de su ideología política, cuando en realidad los migrantes no buscamos privilegios políticos, sino tener una voz y contar con un voto en la legislatura porque hemos estado siendo relegados, a pesar de que somos el segundo ingreso económico más importante para Guerrero’, subrayó Sánchez Nájera. Consideró que quienes votaron a favor de que la elección del diputado migrante fuera pospuesta ’demuestra una cerrazón política y falta de visión’, pues sólo demuestran intereses particulares y no colectivos.



En su oportunidad, el representante de la Federación de Clubes Guerrerenses Unidos del Medio Oeste, radicado en Chicago, Erasmo Salgado Jiménez reprochó que el morenista Moisés Reyes Sandoval, no consultó a los migrantes la decisión de posponer la elección de la única figura que los representaría como gremio.



’Me llamó de última hora (el diputado Moisés Reyes) para decirme que votaría en contra de la elección del diputado migrante y para posponerlo para 2024, lo cual nos molestó a todos los que promovimos esa propuesta porque llevan muchos años posponiéndola’, expuso Erasmo Salgado.



Asimismo Gaudencio Vélez Catalán dijo que el proyecto del diputado migrante cobró fuerza a partir del surgimiento del programa 3X1 de coinversiones entre los gobiernos federal, estatal y locales con recursos de los migrantes para la mejora de infraestructura. ’De todos los envíos que hacemos los migrantes a nuestras familias, el 16 por ciento se queda en las arcas del gobierno y eso es una estimación. Nosotros queremos a un representante en el Congreso porque movemos también la economía desde Estados Unidos allá en nuestros pueblos’, destacó.

Fuente: Quadratín