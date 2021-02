Exigen mineros servicios nacionales de salud adecuados

ENCABEZADOS POR EL DIPUTADO FEDERAL, CARLOS PAVON CAMPOS, TRABAJADORES MINEROS DEMANDAN SERVICIOS MEDICOS GENERALES ADECUADOS DEL IMSS, ASI COMO ABASTO DE MEDICINAS



+En la UAM alcanzan aumento en materia salarial DE 3.4 %



+Urge rescatar al país de la crisis económica y sanitaria: PRI



Encabezados por el líder minero y diputado Federal Carlos Pavón Campos desde primera hora, más de 500 vehículos y camiones de pasajeros se organizaron en Fresnillo para realizar una caravana y acudir a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatecas para exigir atención médica adecuada a los trabajadores mineros, sus familias y a todos los derechohabientes.



La caravana estuvo liderada por el diputado federal y secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente (S.N.M.M), Carlos Pavón Campos, y agremiados. La fila de automóviles y camiones partió de las inmediaciones del tiro general de Minera Fresnillo con rumbo a la capital.

En redes sociales el diputado Pavón Campos consideró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se desentiende de los derechohabientes, ya que por atender a los infectados de COVID-19, se ha descuidado a los pacientes con padecimientos crónicos.



Así mismo, expuso que se deben comprar las vacunas necesarias para aplicarlas a los trabajadores y que estos laboren con seguridad, pues son los que generan los impuestos para el gobierno, y no a los Servidores de la Nación para realizar campaña.



«El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene el dinero para comprar la vacuna y aplicarla a los derechohabientes, no queremos a personal externo al de salud, pues las instituciones tienen el personal especializado para realizar la vacunación, el gobierno no debe manejar políticamente la vacunación para que la gente vote por sus candidatos, pues es la vida de los mexicanos¨.



El líder sindical aseguró que el sector minero buscará la salud de los trabajadores y sus familias; ¨no nos dejaremos y buscaremos la seguridad de nuestros trabajadores y los queremos vacunados¨.



Finalmente, advirtió que en caso de no ser atendidos o no tener una respuesta favorable elevarán las protestas porque, insistió, el IMSS tiene los recursos para adquirir el biológico para aplicar a todos los derechohabientes.



Como se recordará el IMSS como el ISSSTE dejaron a un lado a sus pacientes de diversas enfermedades para dedicarse al 100 por ciento a atender a los enfermos de Covid y hasta el momento no han podido tener la iniciativa suficiente para buscar la manera de retomar la atención general a la salud y que haya abasto suficiente de medicamentos, ya que en ese terreno también están fallando a los derecho habientes y esto ya en el plano nacional….



LA UAM Y SU SINDICATO ACUERDAN UN INCREMENTO SALARIAL DEL 3,4 POR CIENTO



El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) aceptó la oferta de la Institución de aplicar incrementos al salario y al vale de despensa de 3.4 por ciento y de 4 por ciento, respectivamente, así como ajustes de 1.8 por ciento a los tabuladores, tanto del personal administrativo de base como académico de medio tiempo y de tiempo parcial, con lo que fue conjurada la huelga en esta casa de estudios.



El aumento directo a las percepciones incluye al personal académico y administrativo y la actualización de 4 por ciento al monto en efectivo del vale de despensa mensual, deja esta prestación en mil trescientos cuarenta y siete pesos con 55 centavos.



Como la representación de la UAM subrayó a lo largo del proceso de revisión salarial 2021, el paquete económico es acorde con sus posibilidades presupuestales y no compromete la viabilidad financiera institucional.



En concordancia con las disposiciones oficiales ante la pandemia del COVID-19, la UAM ha privilegiado la salud de todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria, sin dejar de cumplir su función social de brindar educación pública y seguir formando profesionales en licenciatura y posgrado en la modalidad de enseñanza remota.



En ese sentido, la institución ha refrendado su decisión de que las condiciones acordadas para el desarrollo del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) son de carácter temporal y se mantendrán sólo mientras prevalezca la urgencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2.



Un total de seis propuestas de proyectos de acuerdo ofrecidas por la UAM entrará en vigor a partir del primero de febrero y atiende las peticiones señaladas en el segundo emplazamiento presentado por la organización gremial. Una de éstas se refiere a la capacitación para los trabajadores adscritos a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).



En el caso de las funciones, los requisitos y salario de algunos puestos serán establecidos por ambas partes; los correspondientes al de Educadora en Inglés para los CENDI, descrito en el convenio general firmado el 5 de mayo de 2019, se fijarán para su incorporación al Manual de Puestos Administrativos de Base de la Universidad, en el rango salarial 17 del tabulador.



Se acordó definir también las funciones, requisitos y salario para los nuevos puestos de psicólogo, orientador en nutrición, promotor de vinculación, ingeniero de transmisión, ingeniero del sistema digital de radio, programador continuista, realizador de productos radiofónicos y técnico digital de radio, los cuales se analizarán en la Comisión Mixta General de Tabuladores.



La UAM reafirma que la capacidad de la Institución reside en los aportes de toda su comunidad para seguir cumpliendo con las tareas que le ha encomendado la sociedad mexicana. La decisión que tomaron las y los trabajadores impulsará las actividades y permitirá construir una Universidad cada vez más fuerte, con la participación de todas y todos, aun en este periodo de emergencia sanitaria y con retos inéditos por superar en el futuro….



LAS Y LOS SENADORES DEL PRI VAN POR UNA AGENDA LEGISLATIVA ENCAMINADA A RESCATAR AL PAÍS DE LA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA



Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI, (GPPRI), iniciaron los trabajos de su VI Reunión Plenaria para conformar su agenda legislativa de cara al periodo de sesiones del Congreso de la Unión que comenzó el día de hoy. En la sesión inaugural estuvo a cargo del coordinador de la bancada priista, Miguel Ángel Osorio Chong y del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno.



Durante dos días, las y los senadores del PRI discutirán con expertos y especialistas sobre los temas que interesan y preocupan a la gente y son importantes en la coyuntura.



Al dar inicio a los trabajos de la plenaria, el coordinador Miguel Ángel Osorio Chong, agradeció la presencia del dirigente nacional del PRI y reconoció la estrategia del CEN y la construcción de alianzas de cara a la importante elección del próximo mes de junio.



Destacó que la situación del país es grave, tanto en lo económico como en lo sanitario; y convocó a sus compañeros de bancada a seguir trabajando con unidad y firmeza para generar las soluciones que exige la sociedad.



Por su parte, Alejandro Moreno aseguró que la ciudadanía sabe que su voto definirá si México continúa con el proyecto sin rumbo de Morena o apuesta por nuevas mayorías democráticas e incluyentes en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, por gubernaturas y ayuntamientos de oposición real, responsables y eficientes.



Asimismo, señaló que desde el CEN del PRI reconocen y acompañan las propuestas claras y contundentes del GPPRI para rescatar al país de la peor crisis económica que ha sufrido en más de 90 años y devolver el empleo a las familias mexicanas; además de asegurar el acceso universal y garantizado a la vacuna contra el Covid-19.



Posteriormente se llevó a cabo la mesa de análisis: ’Temas que definirán el proceso electoral 2021 y su impacto’, cuya moderación estuvo a cargo del senador Manuel Añorve Baños, con la participación de Ulises Beltrán Ugarte, Presidente de BGC, Ulises Beltrán y Asociados.



Más tarde, el senador Eruviel Ávila Villegas moderó la mesa ’Regulación de las elecciones 2021’, con la participación del Consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón.



Los trabajos de las y los senadores priistas continuaran el día de mañana martes 02 de febrero, en su modalidad a distancia.



Durante el segundo día de la reunión plenaria, discutirán la situación económica en una mesa en la que participará Valeria Moy, Directora General del IMCO. Igualmente, abordarán el tema de la pandemia y las vacunas con el Dr. José Ángel Córdoba, exsecretario de salud….