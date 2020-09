Exigen padres de los 43 pronta extradición de Tomás Zerón

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 14 septiembre de 2020.-El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz informó que se exigirá que las autoridades mexicanas busquen la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia en el país Israel.



’Nos informan que Tomás Zerón está en Israel, pero que se está buscando la forma de extraditarlo porque su responsabilidad es mucha y para nosotros esperemos que sea muy pronta, son situaciones que a los padres les consta que se está avanzando, pero que aún no es suficiente’, expresó.



En conferencia de prensa en Acapulco, Felipe de la Cruz también dijo que se está rompiendo el pacto de silencio que tenían los implicados del caso, luego de que el ex encargado de la Policía Ministerial Federal, Carlos Gómez Arrieta, se entregó de manera voluntaria a la Fiscalía General de la República (FGR) la semana pasada.



’Claro que es una señal para nosotros que se empieza a romper el pacto de silencio que había con el gobierno anterior, y que bueno que muy pronto Arrieta nos esté diciendo pues la causa de todo esto’, resaltó.



A dos días de que se cumplan seis años de los hechos trágicos de Iguala, el vocero anunció una serie de movilizaciones que iniciarán en ese mismo municipio, en Chilpancingo en el Congreso del Estado y en Ciudad de México.

Fuente: Quadratín