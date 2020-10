Exigen respeto a jóvenes estudiantes y no exista bullying en colegio Panamericano en Texcoco

Realizan marcha pacífica en Texcoco por abuso de la Directora del Colegio Panamericano Griselda Rodríguez García.

Un padre de familia denunció los constantes abusos a los que fue sometida su hija al cursar la preparatoria en el Colegio Panamericano de Texcoco, desde bullying, hasta acoso sexual por parte de sus compañeros, enfatizando que al denunciar los abusos la adolescente fue expulsada sin razón alguna, aún en medio de la pandemia, cuando por órdenes de la SEP ningún alumno podría ser reprobado.



María Fernanda «N» denunció el Bullying que sufría por parte de un alumno de identidad reservada, por lo que pidió a la directora del plantel, Griselda «N», que la cambiara de salón al pasar de 3er a 4to semestre, cosa que la administrativa hizo, pero tan sólo unos días después el alumno que la molestaba volvió a estar en el mismo salón, sin que las profesoras protegieran el bien superior de la menor de edad.





El 9 de marzo, día internacional de la mujer, las alumnas se organizaron para hacer un «tendedero» de denuncias de abuso sexual, colocaron nombres de maestros, conserjes y alumnos que las habían agredido al interior del plantel; «se tardaron en ponerlos dos días, hicieron un cartel grande en donde pusieron sus experiencias propias por ejemplo que las abusaron y las acosaron, los alumnos hombres algunos inmaduros vieron el cartel y se rieron eso hizo enojar a las niñas y pusieron nombre de los niños, profesores y los conserjes por los que se sentían acosadas y algunas hasta habían sido abusadas por ellos, los expusieron como en otras escuelas y la directora se enojó y dio órdenes de que al final de las clases las orientadoras a todas las niñas se las llevaran a la sala de conferencias para hablar con ellas», denunció el padre de María Fernanda a este medio.









«Antes de que llegara la directora, ordenó a las orientadoras a que se les quitara el celular a todas las alumnas, yo creo que para que no pudieran grabar las niñas lo que iba a pasar, cuando llegó la directora las empezó a insultar diciendo que eran unas tontas, que no tenían cerebro para pensar las cosas, etc. A mi hija le sacó el tema de que la había ayudado con ese niño pero mi hija sabía perfectamente que no y que él seguía haciendo lo que se le diera la gana haciendo sentir mal a más compañeros y empezó a regañar a más niñas», señaló el papá.





Asimismo, las alumnas subieron fotos y videos de lo que habían hecho en su escuela, pero la directora las amenazó con que si no borraban las fotos de sus historias en las redes sociales y también de su galería a todas las iba a suspender.





«Cuando terminaron las clases casi todas salieron llorando y mi hija nos contó todo como fue y fuimos a hablar al día siguiente pero nos dijeron que la Lic.Almazán no podía recibir a nadie y que la directora de preparatoria no estaba, que estaba en supervisión, bajamos de la dirección general y quisimos ir a revisar a ver si era cierto y no, en la puerta de la dirección de preparatoria estaba la directora Griselda, riéndose con las orientadoras y cruzada de brazos, llegue y quise hablar con ella pero la directora fue muy prepotente y así como le entraba por un oído lo que le decía, le salía por el otro y se reía, mi esposa y yo nos fuimos de ahí, lo único que le pedí a esa directora fue que les diera a las alumnas una disculpa pública por todo lo que les dijo», señaló.





Días después de este amargo acontecimiento, se suspendieron las clases presenciales por la pandemia, donde la SEP instruyó que ningún alumno fuera reprobado o dado de baja, sin embargo a los directivos del Colegio Panamericano Texcoco poco les importó, ya que encontraron el pretexto perfecto para actuar contra una de las alumnas que se atrevió a denunciar el acoso al interior del plantel, por lo que a María Fernanda ya no la dejaban entrar a la plataforma Zoom, «porque los profesores habían recibido una orden de la directora que no la metieran en las reuniones ni que le recibieran trabajos, así estuvo durante el resto de los últimos meses que faltaban, pero aunque no le recibieran trabajos ella los entregó todos hasta que la sacaron de las clases y de la plataforma», expuso el tutor de María Fernanda.





«Cuando la íbamos a inscribir al siguiente año que sería el 5to semestre, nos dijeron que mi hija no cursó 4to semestre y que ni siquiera estaba inscrita, cuando nosotros sabíamos que mi hija presentó exámenes parciales de 4to y trabajos, pero no nos dieron ninguna otra explicación, y solo nos dijeron que mi hija no tenía el 4to semestre cursado», finalizó el indignado padre de familia.





Cabe señalar que la denuncia se presentó ante la SEP el pasado 27 de Agosto del 2020, en un oficio dirigido al secretario Esteban Moctezuma Barragán

Ante esto piden al colegio panamericano,volver a integrar a las jóvenes mujeres al colegio y exita el respeto en la institución de la escuela