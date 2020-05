Exigen, una vez más,  ciudadanos auditar al municipio de Tlalnepantla

Una vez más, líderes sociales y habitantes del municipio de Tlalnepantla, se manifestaron la mañana de ayer frente a Palacio Nacional para demandar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ’ordene una auditoría a la gestión del alcalde de esa localidad, Raciel Pérez Cruz, quien enre otras cosas, aprovecha la contingencia sanitaria para promocionar su imagen entregando despensas a cambio de la copia de la credencial de elector’.



Con pancartas en la mano y con consignas de ’¡fuera Raciel!, y’ ¡’Auditoría a Tlalnepantla!’, entre otras, los tlalnepatlenses encabezados por Álvaro Orta Puente, dirigente del ’Frente Ciudadana por Tlalnepantla’ y Javier López, de la asociación civil ’Circulos Ciudadanos para la Observancia de la Administracoión Pública’, denunciaron que el presidente municipal de Tlalnepantla, ’aprovecha la contingencia del Covid-19 y de la gente más vulnerable para ganar adeptos para sus fines políticos, toda vez que les pide copia de credencial de elector para entregarles na pequeña despensa’, dijeron.



Por otra parte, los manifestantes, aseguraron que ’no hay explicación por el cual el Órgano de Fiscalización del Estado de México no ha actuado en contra del alcalde Raciel Pérez pese a que existen infinidad de denuncias de los malos manejos que han realizado en perjuicio de los habitantes de Tlalnepantla. Estamos pidiendo al presidente AndrésManuel López Obrador que ordene de inmediato una auditoría a su administración por malos manejos de él y sus colaboradores’, abundaron.



Álvaro Orta y Javiel López, reiteraron que ’desde el inicio de la mala gestión de Raciel Pérez, se incrementó la nómina, no hay obra pública, existen cobros excesivos en el organismo de agua y a parte de ello hace negocios millonarios con vehículos que están en renta. Hay denuncias por doquier y nadie mueve un solo dedo, es por elllo, que una vez más nos venimos a manifestar a Palacio Nacional’,expresaron.



Los quejosos inisitieron en que ’existen los elementos suficientes para que la Legislatura Local revoque el mandato del peor alcalde que ha tenido Tlalnepatla en su historia. Los ciudadanos ya estamos cansados de abusos, prepotencia y falta de seguridad en el municipio’.



Sobre el particular, amas de casa y personas de la tercera edad, manifestaron su desacuerdo al acusar a los gobiernos Federal y Estatal de ’negligentes’, pues, afirman que ’las autoridades competentes ya tienen las denuncias en sus manos y no hacen nada por detener los abusos del alcalde y sus colaboradores’.



Finalmente, los manifestantes, aseguraron que seguirán insistiendo ante el presidente López Obrador de que tome cartas en el asunto y revoque el mandato de Raciel Pérez.



’Ya estamos cansados de que nadie tome en cuenta a los habitantes de este municipio. Hay desvíos de recursos, abusos de poder, inseguridad, falta de obra y de servicios públicos y bnadie have nada’, concluyeron.