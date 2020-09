Exigirá PRD más y mejores recursos para municipios: Héctor Chávez Ruiz

Exigirá PRD más y mejores recursos para municipios



El presidente del comité estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Héctor Chávez Ruiz señaló que, pese a los recortes presupuestales que el gobierno federal ha realizado en diversos rubros, exigirán más y mejores recursos para los municipios.



Enfatizó que a pesar del desafío que representa solicitar recursos a gobiernos de otro nivel, que no siempre facilitan los mecanismos, el PRD "sabe cómo gestionar, dónde y cómo tocar puertas", por lo que quienes hoy compiten para las presidencias municipales en Hidalgo, están seguros de lograr sus compromisos con los municipios.



"Estamos muy confiados en esa parte, sabemos hacerlo, tenemos la capacidad y lo hemos demostrado en los municipios donde hemos gobernado, porque ha habido crecimiento, desarrollo y gestión de acción con la ciudadanía", destacó.



Además, dijo que los futuros alcaldes y alcaldesas tendrán también el acompañamiento de su dirigencia estatal y nacional, para que puedan gestionar el número de recursos que se requieren para los municipios.



No obstante, señaló que en caso que los gobiernos estatal o federal atenten contra el recurso municipal, la ciudadanía también tendrá que ayudar a los gobiernos del PRD para exigir mayores recursos que se materialicen en obras y acciones para su beneficio.



Por ejemplo, recordó el tema de la reducción de recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual se destina anualmente a ciertos municipios y afectaría en gran medida ya que su seguridad se vería vulnerada.



En ese sentido, opinó que por el contrario es necesario fortalecer ese tipo de rubros ya que ayudan a combatir a la delincuencia con policías mejor capacitados y que cuentan con más y mejor equipamiento.



Por ello, enfatizó que los gobiernos del PRD trabajarán para seguir atrayendo ese tipo de recursos a sus municipios; asimismo, hizo un llamado a los gobiernos de otros niveles a respetar a las administraciones municipales y no condicionarlas en ningún sentido con el tema de los recursos.