Existe disposición para crear una fiscalía especial para atender violencia contra las mujeres: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández, REPORTERO

MIERCOLES, 25, NOVIEMBRE, 2020, 14:29, hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO DE MEXICO



El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, se pronunció por revisar las leyes para mejorar el combate contra la violencia a las mujeres en México y afirmó que "tenemos que aplicarnos más".



El Presidente, acompañado por todas las mujeres que integran su gabinete, el mandatario dijo que su gobierno hará todo por mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres y reiteró que existe la disposición de crear una fiscalía especial para atender estos casos.



El Mandatario, ’coincido que se tienen que revisar las leyes, corresponde a la Secretaría de Gobernación, les comentaba que pronto va a estar en funciones la nueva secretaria, Rosa Icela Rodríguez, y que se haga todo lo que sea necesario para garantizar la protección y combatir la violencia a las mujeres, es nuestro compromiso, todos los días lo hacemos, pero tenemos que aplicarnos más, tenemos que seguir desterrando estas prácticas discriminatorias’, expresó.



El Ejecutivo federal, afirmó que como nunca en la historia, el gobierno federal tiene al mayor número de mujeres en posiciones estratégicas de la administración pública. Y mencionó que la violencia contra las mujeres es resultado de las políticas neoliberales de los gobiernos pasados y la ’monstruosa’ desigualdad económica y social que se crearon.



Precisó, ’una cosa que es muy importante, ya este gobierno no es el principal violador de los derechos humanos, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos porque no se tolera la corrupción la impunidad, la violación de los derechos humanos, no hay impunidad, eso hace la diferencia. Por eso estamos seguros que las cosas van a ir mejorando’, indicó.



El Presidente consideró que, en general, las causas del homicidio y el feminicidio son las mismas porque ha habido mucha desintegración de las familias y se perdieron valores, por lo que aseveró que es necesario luchar por una sociedad mejor.



’Por hacer valer la justicia porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo, el hacer entender a todos que solo siendo buenos podemos ser felices’, afirmó.



MEXICO VIVE UNA NUEVA REALIDAD CON REDES SOCIALES



El Mandatario federal, pidió acostumbrarse a los ataques en redes sociales, pues aseguró que se está viviendo una ’nueva realidad’ en México y, tanto los ciudadanos como los funcionarios, están expuestos y tienen más libertades.



El Mandatario negó que desde la Presidencia de la República se orquesten ataques en contra de los opositores a su gobierno, argumentando que como luchador social también padeció de ese tipo de prácticas.



’Tenemos todos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad. Desde luego, debemos ser respetuosos, que no haya agresiones, violencia y sobre todo, que no haya campañas pagadas contra ninguna persona, los llamados bots, eso es inmoral’, remarcó.



Asimismo, explicó que, incluso, los ataques en redes sociales han repercutido en su casa, pero se debe considerar que con la llegada del internet y las redes sociales cada persona se convirtió en un medio de comunicación, lo que permite a todos expresarse y que no existan los ’intocables’.



En ese sentido, el Presidente se pronunció a favor de evitar las agresiones y no preocuparse de lo que sucede en las redes sociales.



’Lo mejor es estar bien con nuestra conciencia, es una recomendación personal, ese es el tribunal. Imagínense si me guiara por lo que dicen de mí, o lo que cuestionan al gobierno ¡no podría yo vivir! No podría dormir, no me podría reír... no sería feliz.





’Pero como tengo ideales, tengo principios, estamos luchando por una causa justa, lo hacemos de manera sincera, honesta y además, el pueblo nos está alentando, animando. Puede haber todas las campañas en los medios y no pasa nada’, puntualizó.



Puso como ejemplo que un medio de comunicación lo ’vetó’ en redes sociales ayer por la tarde, ’pero no pasa nada, como ahora hay más libertad pues todos estamos expuestos’, reconoció.