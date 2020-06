Éxito real y democrático: la cuarta reunión virtual del club primera plana.

*Se anunció el posible acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, para editar, de manera conjunta, libros de los socios del club, entre otros aspectos de trascendencia.



Ciudad de México; a 26 de junio de 2020.- Con 26 enlaces de periodistas de diversos estados de la República como Chihuahua, Sonora, Chiapas, Querétaro, Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México se llevó a cabo la 4ª. Reunión Virtual del Club Primera Plana, en donde José Luis Uribe Ortega dio a conocer:





En la reunión virtual, a través de zoom, en donde los 26 participantes tuvieron oportunidad de exponer puntos de vista, propuestas y sugerencias con temas como: Pago de cuotas anuales, edición de libros, dinamizar la página web del CPP., establecer un código de ética para nuevos aspirantes a ingresar al club y concretar una historia fotográfica y escrita sobre los 61 años de existencia del organismo. Todos hicieron uso de la palabra





La reunión del jueves 25, se inició, por parte de la presidencia del club, para abordar temas de suma importancia para los momentos difíciles que vive nuestro país.

El secretario general del CPP, maestro Virgilio A. Arias, dio a conocer que en el transcurso de la semana se envio a Adolfo Pontigo Loyola, Rector de la máxima casa de estudios hidalguense, la petición de concretar la ampliación del convenio signado entre ambas instituciones ( UAEH_CPP el año pasado), el convenio propuesto, entre otros aspectos, aborda la coedición de libros de los periodistas afiliados al CPP.





Josue Beteulspacher, Secretario Tesorero, en su oportunidad agradeció a los socios que han depositado sus cuotas anuales en apoyo a la economía del club y dijo que hay plena conciencia, en el organismo, de que muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles, por lo que esperamos tiempos mejores.





Asimismo señaló que las libertades de prensa y expresión así como la independencia de criterios no supeditados a los poderes fácticos sin menoscabo de las opiniones o preferencias personales, es uno de los temas preferentes en los que, como siempre, ha relucido la defensa irrestricta e histórica del Club Primera Plana a la libre expresión de las ideas.





Apuntó que punto neurálgico de estos tópicos es la Independencia económica del Club Primera Plana, basada en las cuotas y sostenimiento de sus miembros.





Fue satisfactorio escuchar que la modernidad, al alcance de todos, acortó las distancias de Sonora a Chiapas o de Chihuahua a Tamaulipas y Ciudad de México, considero Roberto Piñón, desde Chihuahua. También se dieron diversas expresiones de los socios convocados a seguir aprendiendo estas nuevas facetas de la comunicación en tiempos de pandemia, dada la competencia que los grandes consorcios mantienen en las redes electrónicas.





Jose Antonio Aspiros, desde el Estado de Querétaro, enfatizó: Dentro del Club me ha tocado ver conflictos de presidentes que terminan y luego desaparecen porque se confrontaron con alguien, y son datos que no se pueden soslayar. ¿Cómo omitir, por ejemplo, los motivos de la renuncia de Fernández Ponte o el último informe de Rosaura Cruz de Gante, si son parte de la historia del Club? ¿O disimular los motivos del retiro de otros ex presidentes al final de sus mandatos para hacer una historia de "aquí no pasa nada"?





Es todo un reto, deseo que lo resuelvan con éxito y credibilidad. También celebro lo del acervo fotográfico. Y ojalá que también haya la voluntad de completar sin excepciones la galería de ex presidentes que hay en la sala de juntas.





Celebro todo lo tratado en nuestra reunión de hoy, y me dirijo a ustedes en particular para destacar el tema de la historia del Club. Me parece relevante el convenio que habrá con la UAEH para la publicación de libros y ojalá uno de ellos sea precisamente el de la historia actualizada del CPP.





Años atrás hubo otro intento de actualización del libro de don Eugenio Muzquiz (un trabajo muy meritorio y necesario, lo mismo que plausible a quien se lo pidió, el entonces presidente Teodoro Rentería y se me pidió colaborar.



No recuerdo la época ni el solicitante. Escribí los capítulos relativos a las presidencias de Fausto Fernández Ponte y Julio Pomar. Iba a seguir con los de Raúl Durán y Rosaura Cruz, pero aquello se olvidó en el Club y dejé mi plan por la paz. Huellas en el tiempo es un libro complaciente y limitado aunque todo su contenido sea verídico, ya que contiene la historia "oficial" del Club. Entiendo que así debe ser hasta cierto límite, por tratarse de una obra institucional.





Alejandro Álvarez Manilla, en su oportunidad solicitó se aclarará lo relativo a las cuotas, la situación que prevalece en el Convenio del Comodato, Aurea Zamarripa, establecer un código de conducta para aspirantes a ingresar al CPP, Roberto López Moreno, se congratuló de que el CPP ese abocado a concretar nuevamente la edición y reedición de libros, Gonzalo Álvarez del Villar pidió se actualice y dinamice la página web del club.





A su vez, Gustavo Cortes Campa dijo que en estos tiempos, las tecnologías de la comunicación abrieron la puerta a muchas personas que con Canal de "YouTube" se dedican a difundir patrañas infumables, a difamar y calumniar a periodistas con amplia trayectoria y prestigio. Sólo porque son críticos -y algunos muy duros- del nuevo gobierno.





Y enfatizo de ninguna manera se puede responder a eso aplicando una especie de discriminación por motivos de posición político/periodística.





Los fieles de la 4T, con algunas excepciones, descalifican al crítico tomándose la libertad de juzgar la calidad periodística. Es decir: no hay contra-argumentación, sino descalificación, calumnias e insultos.





Así las cosas: un aspirante al Club puede ser aceptado porque demuestre una trayectoria ganada a pulso como profesional. Y si es filo panista, filo priista, filo perredista o filo lo que sea, no puede ser motivo de objeción, me parece.





En su oportunidad Abel Luna señaló de suma calidad abordar la importancia de darle continuación a la Historia Gráfica y escrita del CPP y se congratuló que hubiera consenso para que más compañeros se integren con ese objetivo. Se comprometió a incorporarse a la tarea de rescate e investigación documental.





La conducción de esta reunión por parte de José Luis Uribe, Presidente, contó con la participación del Secretario General Virgilio Adrian Arias y de Josué Beutelspacher, Secretario de Finanzas de la organización gremial.





Participaron: Virgilio A. Arias, Josué Beteulspacher, Gonzalo Álvarez del Villar, Rosalía Buaún, Norma Vázquez, Mercedes Ávila Govea, Judith Álamo, Aurea Zamarripa, Roberto López Moreno, Roberto Piñón, Manuel Godina, Mario Luis Altúzar, José Antonio Aspiros, Arturo Zarate Vite, Abel Luna, Gustavo Cortes Campa, Abraham Mohamed, Mario Ángel Díaz, Sergio Mario Romero, Mario Velarde, Guillermo Pérez Velasco, Aurelio García Oliveros, Miguel Ángel Rocha, Ricardo Herrera, Carlos Pozos y José Luis Uribe Ortega