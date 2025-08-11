Éxito rotundo de la gala ’Elisa y Amigos’ en Danzatlán 2025

Más de tres mil mexiquenses disfrutaron de 12 piezas de repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo, interpretadas por destacados bailarines internacionales

Agosto 11, 2025 11:14 hrs.
TOLUCA, Estado de México. – Más de tres mil mexiquenses vibraron con la Gala Elisa y Amigos, uno de los eventos más esperados del Festival Internacional Danzatlán 2025, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo en colaboración con la Fundación Elisa Carrillo Cabrera A.C., las galas reunieron a figuras de la danza clásica, neoclásica y contemporánea en dos noches memorables.

El público abarrotó el Teatro Morelos de Toluca el viernes 8 de agosto y la Sala de Conciertos Elisa Carrillo de Texcoco el sábado 9, ambas funciones a las 18:00 horas, para disfrutar de un programa de 12 piezas interpretadas por artistas de talla internacional.

La texcocana y primera bailarina Elisa Carrillo compartió escenario con Alexei Orlenco, David Motta Soares y Mikhail Kaniskin, del Staatsballett Berlin y la Ópera de Berlín; Motomi Kiyota, del Ballet Nacional Húngaro; Oksana Maslova y Yuval Cohen, del Ballet de Filadelfia; y Tatiana Melnik, de la Ópera Estatal de Hungría.

Entre las obras destacaron La muerte del cisne, Rassemblement y Le Parc. El cierre, con todos los intérpretes en escena, selló la fusión de técnica, pasión y amor por la danza que caracteriza al festival.


Con estas funciones, la Secretaría de Cultura y Turismo refrenda su compromiso de acercar el arte al pueblo mexiquense, ofreciendo espectáculos de talla internacional. En ambas presentaciones estuvo presente Nelly Carrasco Godínez, Titular de Cultura y Turismo del Estado de México.

