Exitosa gira de Mario Moreno por municipios de la Montaña donde recibe extraordinarias muestras de apoyo.

Cochoapa el Grande, Gro., 19 de diciembre.- Su recorrido por varios municipios de la montaña inició el sábado por la mañana en Cochoapa el Grande, municipio considerado como uno de los más pobres del país, donde Moreno Arcos fue recibido con grandes muestras de apoyo por parte de sus pobladores, en su mayoría indígenas na’saavi.



Fue en ese lugar, donde Moreno Arcos reprochó al gobierno federal la eliminación de diversos programas sociales afectando especialmente a los habitantes de numerosas comunidades de la montaña de Guerrero consideradas como de alta y muy alta marginación.



’Ni es cuarta, ni es de transformación’, dijo al señalar que el gobierno federal desapareció entre otros, programas como Prospera, Atención a Jornaleros Agrícolas, Seguro Popular y Comedores Comunitarios con lo que se asestó un duro golpe a la población, ’mientras que el fertilizante ahora solo es para unos cuantos y no para todos, como ocurría anteriormente’.



Más tarde, a su llegada a Metlatónoc otro importante municipio con grandes rezagos donde recibió el respaldo de estructuras del PRI y simpatizantes de diversas comunidades indígenas, Moreno Arcos afirmó que será sensible a las necesidades del campo y de las comunidades indígenas ’para enfrentar los retos que el combate a la pobreza, la salud, la seguridad y la educación le imponen a nuestro estado actualmente’.



Mario Moreno destacó la importancia de trabajar por la región Montaña donde son urgentes más apoyos en materia de salud, clínicas y médicos, reiterando que a pesar de los esfuerzos del actual gobierno estatal muchas zonas de Guerrero viven aún en condiciones de gran pobreza, siendo relegados por el gobierno federal ’que de un plumazo eliminó programas de gran impacto social’.



’También necesitamos más caminos’, dijo, para conectar con mayor eficacia muchas comunidades sobre todo en época de lluvias cuando prácticamente quedan incomunicadas. ’Tenemos que impulsar la pavimentación en apoyo de sus habitantes, de los maestros, los proveedores de maíz y demás productores de consumo básico; es un tema fundamental que me preocupa mucho’.





Por la tarde, durante un encuentro en Igualita, perteneciente al municipio de Xalpatláhuac, al que asistieron hombres y mujeres de diversas comunidades cercanas, simpatizantes y militantes del PRI, el ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado recibió nuevamente un fuerte respaldo a sus aspiraciones por parte de los presentes quienes le manifestaron entre porras y aplausos: ’Usted es el único que garantiza el triunfo en la próxima elección…no hay otro en el PRI para ganar la gubernatura’.



Finalmente, durante el domingo por la mañana Moreno Arcos se reunió con líderes naturales, estructuras y empresarios de Tlapa y la Montaña, a quienes dijo que el 2021 será un año de grandes retos no solo por ser un año electoral, sino porque la pandemia provocada por el Covid-19 seguirá cobrando vidas y retrasando la reactivación económica en el Estado.



’Nos preocupa la situación económica que ha dejado la pandemia en Guerrero trayendo graves consecuencias en todas las regiones del estado’. Por eso, dijo, ha venido analizando el decrecimiento económico registrado para de forma conjunta, buscar alternativas de crecimiento para comerciantes, empresarios y microempresarios hasta que la situación se regularice.





Ya para concluir la intensa gira de trabajo por esa región, Moreno Arcos participó en un encuentro con autoridades comunales de Atlixtac realizado para conocer de viva voz sus planteamientos con respecto a la situación económica y problemática que prevalece en las comunidades de ese municipio.



No obstante, Mario Moreno se dijo optimista ’porque empieza a verse la luz al final del túnel y será prioridad trabajar en acciones contundentes que detonen la economía y el desarrollo no solo en esta región sino en todo el Estado de Guerrero.