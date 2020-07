EXITOSA LA DIPLOMACIA MEXICANA FRENTE A DONALD TRUMP AUNQUE DUELA

No ha pasado la euforia nacional e internacional en pro o en contra de los mexicanos, luego del viaje a los Estados Unidos del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Washington, con el argumento endeble por cierto, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TMEC) México, Estados Unidos y Canadá. Al que no viajó Canadá, porque dicho tratado según el Primer Ministro Justin Trudeau, ya había sido celebrado con anterioridad por los tres países que lo constituyen. Fue en síntesis un viaje sentimental de reconciliación de dos buenos amigos de coincidencias políticas. Ni modo así suele ocurrir con la política internacional.

Tampoco hay certeza en el país de que la primera salida del presidente, haya sido bien recibida por todos, porque ambos interlocutores reprimieron su lejana interrelación anterior, llena de reproches entre los dos poderosos ejecutivos. Hubo muchas dudas que dejaron las conversaciones entre los dos presidentes, que no se escucharon ni se vieron, como por ejemplo la parte ignorada de los dos cabecillas, que duro apenas 30 minutos en que los dos Presidentes se escaparon de las acuciosas miradas de la prensa mundial.

Pero ni duda cabe que tuvieron buenos acuerdos disimulados, que seguramente se irán conociendo en el transcurso de los tres o cuatro meses de diplomacia, que beneficien a los dos estadistas. Primero al Presidente Donald Trump en la cercana elección presidencial en los Estados Unidos, que habrá de llevarse a cabo en el mes de Noviembre. Luego dentro de un año exacto que habrá elecciones en México en gubernaturas, diputaciones locales y federales y municipios que tendrán profundas repercusiones para México.

Lo cierto es que el Presidente de la Republica López Obrador, se la jugó con su homólogo norteamericano, que si este alcanza el triunfo por un segundo periodo presidencial en los Estados Unidos, una buena parte de ese éxito, se lo va a deber Donald Trump, otra vez a México como ocurrió en el primer periodo que el Republicano está por concluir. Pero si pierden los Republicanos AMLO se verá muy cuidadoso con los nuevos interlocutores.

Lo bueno que está a la vista es que durante el resto de su campaña Trump, no volverá a lanzar amenazas de aplicarnos aranceles comerciales y seguirle apostando al muro cada vez más extenso, ni acusarnos de enviar indocumentados que resultan ser narcotraficantes, rateros y violadores. Por parte de México el presidente López Obrador va a sostener a la Guardia Nacional en las dos fronteras, cuidando evitar que la crucen los migrantes, dando solidez a la postura de que la migración de centroamericanos, es ser ilegal e indeseable l y contraria al interés de los trabajadores norteamericanos.

Otra faceta en el panorama mundial de AMLO, es que está apoyando al Ingeniero Químico egresado de la UNAM Jesús Seade KurI con diversas maestrías y doctorados en Ciencias. Es actualmente Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jefe negociador del T-MEC y que se ha desempeñado como Vicepresidente de Asuntos Globales de la Universidad Cuhk de Hong Kong en la Republica China. Además como Embajador de México, ante el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduanas y Comercio (GATT) y Asesor del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lo que está en juego es ser elegido como Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para lo cual fue registrado oportunamente informándose a los países miembros de la Organización de contar con el apoyo de México.

Para este proceso fueron registrados 8 candidatos de diversos países de Europa, África, Asia y América, como sigue:

1.-Ngozi Okonjo - Iweala de la Republica africana de Nigeria. 2.- Liam Fox del Reino Unido. 3.- Yoo Myung Hee de Republica de Corea. 4.- Amina C Mohamed de Kenia. 5.- Abdel Hamid Mamdouh de Egipto. 6.- Mohamed Maziad Altuwaijri de Arabia Saudita. 7.- Tudor Ulianourchi de Moldavía.

Hagan sus apuestas e impulsemos al Mexicano.



