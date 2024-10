Exitosa campaña de esterilización canina y felina en Texcoco

El Gobierno Municipal de Texcoco abrió sus puertas a la Campaña de Esterilización Canina y Felina Gratuita, implementada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna CEPANAF, con el objetivo de bajar el índice de sobrepoblación canina y felina en el estado de México y evitar el maltrato y el abandono animal.



La presidenta municipal de Texcoco Elizabeth Terrazas Ramírez, convocó a la ciudadanía en general para que acudieran a esterilizar sus mascotas, en este caso caninos y felinos, haciendo un llamado a actuar con responsabilidad con los seres sintientes, dándoles un buen trato, brindándoles atención y cuidados, considerando que al adoptaros so parte de la familia, por lo que no se les debe maltratar, mucho menos lanzarlos a la calle.



La Directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna CEPANAF, Alma Delia Tapia informó que el programa ético de control de sobrepoblación de animales de compañía responsables y en situación de calle a ayudado a esterilizar a más de 10 mil animalitos en todo el estado de México, el cual también incluye el concientizar a los niños en conjunto con la Secretaría de Educación Estatal impartiendo pláticas y talleres para que ellos de una forma práctica aprendan y concienticen el tema de la tutela responsable.



Mencionó que, con los animales en situación de calle, son capturados con dardos sin ser lastimados para después ser esterilizados y se quedan a resguardo 10 días en el centro de control canino de cada municipio y después se dan en adopción o se regresan al lugar, asegurando que todo se lleva a cabo de la mano con protectoras de animales y que son las que ya saben en dónde están los perros y nos ayudan a atraparlos sin necesidad de lastimarlos.



En el caso de las caravanas en Texcoco son simultáneas en la comunidad de Salitrería y el centro de Texcoco, para ello los interesado deberán de registrar a su mascota en la página del CEPANAF en las fechas de que la convocatoria este vigente, para el día del evento deberán de llevar a su mascota con 12 horas de ayuno, no enfermos y que no sean mayores de 8 años de edad ya que corren el riesgo con la anestesia de ponerse mal, la operación ambulante consiste en un bloqueo químico, quitan el aparato reproductor de hembras y machos, dicho procedimiento tiene una duración de 20 minutos, por ello deberán de llevar una cobija y collar para resguardar a su mascota.



Elizabeth Terrazas agradeció el apoyo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y su disposición para que estas jornadas de esterilización canina y felina gratuita llegue a Texcoco, para el control reproductivo de los seres sintientes tanto de nuestras casas como los que se encuentran en la calle llegando a ser parte de la comunidad, quienes los cuidan y alimentan.



Este viernes desde temprana hora dueños de perritos o gatitos acudieron a esterilizar a sus mascotas al patio del palacio municipal de Texcoco a la caravana de la CEPANAF, en donde protectoras de animales aprovecharon para orientar a los dueños de mascotas sobre la importancia de la esterilización, sus cuidados y la integración al núcleo familiar.