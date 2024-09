Exitoso regreso a clases en 22 escuelas de Chalco

CHALCO, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez verificó el reinicio de clases en 22 escuelas de Chalco, ubicadas en la zona afecta por las lluvias; agradeció el trabajo conjunto de la comunidad educativa y padres de familia en las labores de limpieza y acondicionamiento de las escuelas; y puso en marcha el segundo censo de Bienestar en apoyo a las familias afectadas en este municipio.



’Gracias a los maestros, padres de familia y los pequeños que también hicieron faena, lo que regularmente hacemos al inicio del ciclo escolar, los maestros somos muy dados a limpiar nuestras áreas de trabajo, a quedarnos incluso más tiempo de lo normal, porque es una vocación que tenemos los maestros de servir’, manifestó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Desde la Escuela Primaria ’Margarita de Gortari de Salinas’, ubicada en la colonia San Miguel Jacalones, la Mandataria estatal reafirmó su compromiso con la educación y con la comunidad para rescatar el sistema de drenaje que estuvo olvido por más de tres décadas.



’Chalco, lamentablemente, mucho tiempo no fue visibilizado. Después de esta tragedia tenemos una oportunidad para resurgir como municipio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes’, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Con el programa ’Regreso a Clases con Bienestar’ se logró que 22 escuelas, que incluyen 11 preescolares, ocho primarias y tres secundarias, reanudaran actividades escolares en condiciones seguras. Aunque los planteles no sufrieron daños directos, el regreso a clases se prorrogó para garantizar la seguridad de los estudiantes.



En su oportunidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, destacó el compromiso del personal docente durante este periodo de prórroga, señalando que ’los maestros comenzaron a trabajar, desde el 26 de agosto, implementando estrategias para atender a los alumnos de manera remota a través de celulares, chats y computadoras’.



Asimismo, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de salida a los Servidores del Pueblo y a los Servidores de la Nación, encargados de realizar el segundo censo de Bienestar, para apoyar a las familias afectadas en este municipio.



En este sentido, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar del Estado de México informó que en la primera etapa se obtuvieron mil 627 censos.



La Mandataria estatal recordó que ya no hay agua anegada en las calles y viviendas, por lo que el fin de semana pasado iniciaron las brigadas de limpieza y sanitización; se intensificaron los trabajos de rehabilitación del Colector Solidaridad; además aseguró que permanecerá en la zona un campamento de brigadistas y camiones tipo Vactor para atender de manera inmediata cualquier contingencia originada por las lluvias.



Además, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que la Secretaría del Trabajo estatal apoyará a las personas que se quedaron sin empleo, y anunció el despliegue de la Caravana por la Justicia Social a fin de asesorar a los habitantes de esta zona, para recuperar los documentos legales que perdieron por esta contingencia.