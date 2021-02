Exnovia de Jerome Boateng aparece muerta

El defensa de Bayern pidió permiso de regresar a Alemania por su situación personal

Bayern Múnich sufrirá una baja importante para la Final del Mundial de Clubes ante Tigres, luego de que Jerome Boateng pidiera permiso de regresar a Alemania, tras enterarse que su exnovia apareció sin vida.



Apenas el 2 de febrero, el defensa anunció la ruptura con Kasia Lenhardt y este miércoles estando en Qatar, al saber la noticia, acudió a la habitación de su técnico Hans-Dieter Flick para solicitar el permiso de abandonar la concentración, y éste le fue concedido.



’Jerome ha venido a verme a mi habitación y me ha pedido poder volver a casa, evidentemente le hemos dado permiso, va a hacerse una prueba de covid, tiene que hacérsela para volver a Alemania y no estará disponible para este partido’, declaró el técnico del Bayern en rueda de prensa organizada por FIFA, a un día de la Final de este jueves.





​La expareja de Boateng, de 25 años de edad, fue encontrada muerta en Berlín en el departamento donde vivía. Lenhardt fue novia del futbolista durante 15 meses, pero el 2 de febrero terminaron su relación.



La policía alemana asegura que la muerte de la modelo polaca no se trata de un asesinato.



Boateng había anunciado su separación, luego de que ella se estrellara con su auto y diera positivo a alcohol en la sangre.



’Tengo que asumir la responsabilidad y actuar cuidando los intereses de mi familia, disculpándome con todos aquellos que he lastimado, especialmente con mi exnovia Rebecca y nuestros hijos’.



Mientras que Kasia había dicho ’hablaré, tengo que serenarme primero. Por favor, denme tiempo’, acerca de que diría unas verdades sobre el jugador.