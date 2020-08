Éxodo en el PRI

Conforme se acerca el inicio del año electoral surgen las inconformidades dentro de los partidos políticos y personajes con larga militancia se van alejando de los organismos en que los que se formaron, al confirmar que los actuales son tiempos de definiciones y que no tiene caso mantenerse dentro de una organización en la que son relegados.



Los cambios de camiseta y de ideología son una constante en la política mexicana y más cuando los personajes en cuestión no cuentan con una identificación sólida con los partidos en que militan y se mantienen en ellos solamente mientras ven los beneficios que les son concedidos.



Nombres hay muchos y conforme se aceran los procesos electorales surgen más que se suman a los que en el pasado lejano o reciente dieron el triple salto mortal con red de protección.



Canek Vázquez Góngora es un político formado en el PRI al amparo de Manlio Fabio Beltrones (fue su secretario particular) y Marco Antonio Bernal, quienes lo protegieron e impulsaron desde que a los 15 años se unió a ese partido, del que fue dirigente de los jóvenes de manera sectorial y nacional y alcanzó a ser diputado federal suplente, primero y propietario después, manteniendo el control de las juventudes del PRI.



Renunció a ese partido, cuando su partido decidió dejarlo de lado en las propuestas para nuevos cargos de elección popular y se refugió en Morena, del que es actualmente diputado local en Hidalgo



Dueño de una fortuna considerable, sin alcanzar jamás cargos de mayor importancia, el ya no tan joven Canek busca ahora la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de la capital de Hidalgo, cuyos comicios serán en octubre próximo.



Canek es el más conocido de los aspirantes de Morena, pero al mismo tiempo concentra el mayor número de negativos, pues se trata de un personajes prepotente y altivo que no conecta con la población, pero manteniendo una alta probabilidad de que Morena gane esos comicios, Vázquez Góngora se encuentra empecinado en ser el candidato de ese partido, ya que sabe que triunfando, en tres años más sería el candidato natural al gobierno estatal.



Pero si en Pachuca un ex priista se podría convertir en el nuevo alcalde de la capital de Hidalgo, en Nuevo León, otro personaje que recientemente renunció al PRI podría ser la primera gobernadora de esa entidad. Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo aparece como puntera en las encuestas que se levantan en la entidad para el proceso electoral de junio del año próximo en que se renovará el gobierno estatal.



Seis meses después de su renuncia al PRI, Clara Luz se apunta como posible candidata, sea por la vía independiente o por Morena, partido con el que ella y su esposo, Abel Guerra guardan cierta cercanía.



En Campeche, la reciente renuncia del ex senador Raúl Pozos Lanz a su militancia priista de más de 35 años, lo ponen en cercanía con la adopción por parte de Morena.



Pozos se va dolido del PRI, un partido que no escucha a su militancia, aunque se dice agradecido, tranquilo y sin rencores. Su militancia le alcanzó para ser funcionario estatal, dirigente estatal del PRI, delegado estatal de ese partido y senador de la República.



Hace seis años se convirtió en el candidato del gobernador Fernando Ortega para sucederle, aunque le ganó la partida el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien después de obtener la victoria en el proceso electoral e iniciar gobernando Campeche, persiguió a los principales colaboradores de su antecesor, encerrando a algunos y marginando a otros.



Uno de ellos fue Pozos quien ya encontró acomodo para continuar con su carrera política, aunque ahora se le presenta la oportunidad de competir por la alcaldía de la capital del estado en los comicios del año próximo, aunque no por el partido tricolor.



En su despedida del PRI, Pozos Lanz estableció: ’El PRI de hoy dejó de escuchar a todos, de incluir a todos para consolidar proyectos comunes. Se convirtió en un partido carente de ideología clara y propuestas sociales’.



