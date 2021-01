Exonera FGR a Cienfuegos, quien quintuplicó su fortuna

El pasado jueves, a Fiscalía General de la República (FGR) determinó que tras una serie de investigaciones no encontró argumentos para incriminar al General Salvador Cienfuegos Zepeda, por lo que será exonerado.



De acuerdo con el comunicado, la FGR indicó que no encontraron relación con Cienfuegos e integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas.



’Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos’, explicó en un comunicado.



Asimismo indicaron que analizaron la situación patrimonial y del cumplimiento de obligaciones fiscales de Cienfuegos y no encontraron dato alguno o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.



Pese a que el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) quintuplicó su fortuna durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se vieron reflejados en sus cuentas bancarias, un auto suntuoso y cuatro lujosas casas; todo valuado en más de 26 millones 268 mil 784 pesos, de acuerdo con su declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).



Por otra parte, la FGR mencionó que desde 2013 hasta hace un par de meses la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA) inició una investigación en contra de Cienfuegos, sin solicitar previamente la colaboración del gobierno de México.



El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos del mismo organismo norteamericano detuvieron al General mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero fundamentando tales acusaciones.



El general quien fue pieza clave para combatir "la lucha en contra del crimen organizado", solicitó un crédito de un millón 659 mil 910 pesos para hacerse de un Audi QS, modelo 2018.



El extitular de la Defensa Nacional señaló que obtuvo 15 millones 143 mil 480 pesos por sus funciones de dirigir a las Fuerzas Armadas en México, y cerró su mandato con una deuda de un millón 708 mil 871 pesos.



Antes de irse de la Sedena, Cienfuegos Zepeda declaró ser propietario de una cuenta bancaria con 13 millones 865 mil 443 pesos al 14 de diciembre de 2018. Con información FORBES