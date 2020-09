Exonera la FGR a Osorio Chong del delito de enriquecimiento ilícito

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO.17 septiembre 2020.- La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró del delito de enriquecimiento ilícito contra Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI en el Senado.



Notificó a Osorio Chong que no ejercerá acción penal en su contra por presunto enriquecimiento irregular.



El legislador explicó que la semana pasada la FGR le informó que concluyó la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito que se abrió en su contra.



’A mí se me entregó por parte de la Fiscalía General de la República el no ejercicio de la acción penal, ya que se dio por atendido todos los documentos y por ello, ellos mismos, determinaron el no ejercicio de la acción penal’, sostuvo.



El mes pasado, Miguel Ángel Osorio Chong entregó su declaración patrimonial por una investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas inconsistencias en su patrimonio.



’Lo que tengo que acreditar de la Fiscalía es que ellos mandan pedir, por ejemplo, al préstamo del banco si es cierto que hubo devolución y que no hubo la ocupación del recurso, lo cual confirmamos’, expuso.



Reiteró que la FGR determinó que ante las evidencias presentadas no da lugar a un ejercicio de la acción penal.