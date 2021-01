Exoneran a Salvador Cienfuegos

La Fiscalía General de la República determinó no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa Nacional, luego de que fuera acusado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de delitos contra la salud y estar involucrado con grupos criminales en México.



El Ministerio Público Federal llegó a la conclusión de que el general nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva por las autoridades norteamericanas, es decir, del cártel los Beltrán Leyva, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.



’Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.



’Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público’, señaló la FGR.



Por los motivos anteriores, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) determinó el no ejercicio de la acción penal, en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda.



La investigación inició en 2013 De acuerdo con un comunicado de la dependencia, desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América (DEA), inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda.



Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno de Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.



Detienen a Cienfuegos en EU El 15 de octubre de 2020, agentes policiacos de la DEA detuvieron al general Salvador Cienfuegos Zepeda, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero.



Después de cinco semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra de dicha persona; y la Jueza Federal correspondiente estimó procedente tal petición.



Durante el lapso de su detención, y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades estadunidenses respecto a ese caso.



La DEA realizó una investigación contra el general por dos años y se intervinieron comunicaciones que según permitieron conocer la operación de la organización delictiva de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, quien trabajaba para el cártel de los Beltrán Leyva. El ex secretario en el sexenio de Enrique Peña Nieto era llamado, de acuerdo con la investigación de la DEA, como El Padrino.



Entregan a Cienfuegos a autoridades mexicanas El 18 de noviembre de 2020, el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades estadunidenses, al Ministerio Público Federal (MPF) mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia, en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades de Estados Unidos y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.



El 9 de enero de 2021, el general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal.



A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.



General no tiene vínculos con el narco: FGR Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos.



Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.



Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.



Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), determinó el no ejercicio de la acción penal, en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda.