Expediente Cienfuegos revelado por SRE: 751 páginas de dichos, apodos y errores ortográficos

*La Cancillería reveló un informe enviado por EU que contiene transcripciones y capturas de pantalla de mensajes telefónicos. La DEA refiere contar además con declaraciones y decomisos, pero de esos no se dio detalle.



Una carta en la que se resume el caso contra el exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, y más de 700 páginas con transcripciones y capturas de mensajes telefónicos entre narcos donde abundan los dichos de terceros, apodos y errores ortográficos, conforman el expediente que la DEA envió a México en octubre pasado para justificar la captura del general retirado.



El informe estadounidense, que ayer fue publicado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) luego de que la FGR decidiera exonerar a Cienfuegos, habla de una investigación compuesta por intercepciones telefónicas, declaraciones de testigos colaboradores y decomisos de drogas.



Pero el documento de 751 páginas transparentado por el gobierno mexicano solo contiene el desglose de las intercepciones telefónicas y el resumen de la agencia antidrogas. Según la Cancillería mexicana, esa fue toda la información que fue proporcionada.



En la carta de tres cuartillas firmada por el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea y dirigida al canciller mexicano Marcelo Ebrard, se explica que el hallazgo de la supuesta colaboración de Cienfuegos con una organización del narcotráfico con base en Nayarit, fue mas bien circunstancial.



Originalmente, la indagatoria iniciada desde 2013 buscaba esclarecer las cadenas de suministro de drogas, principalmente heroína, que se distribuían en Las Vegas. Con el avance de la investigación, se descubrió que quien estaba detrás de dicha operación era el cartel dirigido por Juan Francisco Patrón Sánchez alias ’El H2’.



A la postre, los agentes consiguieron autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones de Patrón Sánchez, y con ello el acceso a las amplias conversaciones que este sostuvo vía mensajes de Blackberry con su sobrino, Daniel Silva Garate alias ’El H9’. A partir del intercambio entre estos delincuentes (ambos abatidos en 2017 por la Marina) se descubrió el supuesto rol de Cienfuegos.



’La DEA no investigó a Cienfuegos Zepeda como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones- Él fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Garate y Patrón Sánchez’, señala el administrador de la DEA.



En la carta, el funcionario estadounidense explica que anexa ’las pruebas claves’ que fueron usadas para acusar a Cienfuegos Zepeda, pero aclara que hay otra evidencia que continua ’siendo analizado’, y que posiblemente involucra a mas personas de las que no se dieron detalles.



Jefe del Ejército y ¿patrocinador del narco?

Las copias que DEA anexó junto con su carta son capturas, transcripciones y traducciones de los mensajes intercambiados vía Blackberry entre Silva Garate, Patrón Sánchez, y otros presuntos delincuentes. Ninguno de ellos se identifica por su nombre, sino con alias como ’Samanta’, Spartacus’, ’Iron Man’, ’Thor’, ’Superman’, o ’Burbuja’.



En las páginas iniciales del expediente se desglosa una primera conversación sostenida el 9 de diciembre de 2015 entre Patrón Sánchez y Silva Garate, donde este último refiere estar reunido con ’El Padrino’, que es el alias perteneciente supuestamente a Cienfuegos Zepeda.



En los mensajes entre los delincuentes, repletos de faltas de ortografía, Silva Gárate le dice a su tío y jefe que ’El Padrino’ está dispuesto a cooperar.



En este punto surgen algunas de las primeras inconsistencias advertidas por las autoridades mexicanas, debido a que ’El H9’ describe al supuesto Cienfuegos como un hombre de tez blanca y estatura media, lo que no coincide con el perfil del exsecretario. Además, según el dicho del delincuente, el general hizo referencia a un regalo para su hijo, aunque en la realidad Cienfuegos tiene tres hijas.



En el desarrollo de dicha conversación Patrón le insiste a Silva Gárate que logre la colaboración del general, y que le exponga que han tenido problemas para mover cargamentos de droga desde Colombia hacia México.



La charla avanza al punto en que Cienfuegos, siempre según los dichos de ’El H9’, les propone un abanico de múltiples apoyos, desde ayudarles a tomar el control de sus rutas de distribución, hasta no ser afectados por operativos militares, eliminar a sus adversarios y expulsar del sur de Nayarit a gente como ’El Mencho’ (líder del Cártel Jalisco Nueva Generación). Incluso, les ofrece apoyo para conseguir un barco atunero y mover diversos cargamentos de droga, e invitarlo a jugar al Golf para presentarle a ’un amigo’.



Cienfuegos supuestamente añade, según lo que le dice Silva a su jefe, que antes ya había colaborado con otros criminales como Arturo Beltrán Leyva aunque hubo complicaciones en la entrega de los recursos.



En los meses y años siguientes dicha colaboración se habría consolidado, según lo que se advierte de los mensajes, y con ello las peticiones de dinero Cienfuegos.



Repartición, ruegos y horrores ortográficos

Aunque las comunicaciones del entonces secretario de la Defensa no fueron intervenidas, en varias ocasiones ’El H9’ hizo capturas de pantalla de los mensajes que le enviaba quien supuestamente era Cienfuegos (con nombre de usuario Zepeda), para luego pasárselas a Patrón Sánchez. Esto permitió a la DEA obtenerlas.



El común denominador de los mensajes atribuidos a Cienfuegos es que están repletos de faltas ortográficas similares a las de los narcotraficantes sumado al nulo uso de signos de puntuación. Términos como ’boy’ en lugar de ’voy’, ’valla’ en lugar de ’vaya’ o ’asta’ en lugar de ’hasta’, abundan en los mensajes. Se trata de otra inconsistencia que, según la FGR, le resta credibilidad a dichas comunicaciones, dado que Cienfuegos cuenta con estudios de Maestría como lo probó en su comparecencia ante el Ministerio Público.



En cuanto al contenido, en varios de los mensajes el supuesto secretario de la Defensa informa a los narcotraficantes de operativos o del despliegue de ’sus muchachos’ o ’sus hijos’, como se refiere a los soldados. En una ocasión, el 12 de junio de 2016, le cuestiona a’El H9’ la razón por la cual sus hombres dispararon a un convoy militar y mataron a dos soldados.



Pero lo más común en los mensajes del supuesto Cienfuegos son las peticiones de dinero. Las cantidades se refieren solo por número (2, 4 o 6) aunque se presume que se trata, en todos los casos, de millones de pesos. En varias ocasiones el jefe del Ejército Mexicano justificaba a los delincuentes que el recurso no era para él sino para repartirlo.



’Me siento mal cada ves que me dice eso, dígale que si no me puede prestar 2 a mi’ (sic), dice uno de los mensajes atribuidos por la DEA a Cienfuegos. ’Pero no es para mi ese dinero es para repartir’ o ’yo se que es bastante lo que hace por nosotros pero dígale que me mande 3 y le doy la mitad’ fueron otros de los mensajes.



En ocasiones las peticiones del supuesto Cienfuegos a ’El H9’ parecían incluso ruegos: ’ya ve que me dijo ayer que para la otra semana yo le dije que está bien que no ay problema pero la verdad tengo que dar unas cosas a un personal dígale que por el amor de dios y al amistad que ay que me eche la mano mañana o el sábado muy temprano’.



En un mensaje intercambiado entre los narcotraficantes en febrero de 2016, estos llegaron a quejarse de que ’El Padrino’ les había quitado ’11 melones’ en solo 20 días.