Experimenta Acapulco fenómeno meteorológico ’Calima’

El coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio, Cuauhtémoc Gayosso Pérez, informó que Acapulco ha registrado en los últimos días un fenómeno meteorológico denominado "Calima", tipo A, derivado de las altas temperaturas que se han reportado, en combinación con la humedad de las recientes lluvias y partículas de polvo.



El funcionario descartó que esta cortina tipo bruma, que se ha observado en Acapulco, tengan que ver con polvos del Sahara, y precisó que se trata de nubosidad de vapor atmosférica que no es dañina para la ciudadanía.



"Es una especie de nubosidad provocada por polvo, por las lluvias de las últimas 48 horas y las temperaturas que son muy altas, son alrededor de 34 a 36 grados. Todo ese calentamiento, todo ese vapor, genera nubosidad. Es totalmente inofensivo, no tiene nada que ver con los polvos del Sahara, es nubosidad de vapor de agua", dijo.



Con base en la información de especialistas, señaló, el polvo del Sahara sólo se prevía para la Península de Yucatán y Quintana Roo y no se espera que alcance zonas del Pacífico Mexicano.



Cuauhtémoc Gayosso reiteró que el fenómeno que experimenta el municipio es denominado "Calima", que significa polvo en suspensión atmosférica, y no se encuentra relacionado con el desierto.



Finalmente, el funcionario municipal llamó a la ciudadanía a no alarmarse por este fenómeno natural que se puede apreciar principalmente en la bahía del puerto.