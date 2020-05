Expertos de la Secretaría de Salud estiman que en los próximos días reduzcan los contagios de Covid-19 en el Valle de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa reiteró que, expertos de la Secretaría de Salud estiman que en los próximos días se reduzcan los contagios de coronavirus en el Valle de México, por lo que afirmó que la cura contra Covid-19 "es quedarnos es casa", así como acatar las medidas de sana distancia.



"No olvidemos que la cura ante la pandemia, la más eficaz probada, son estas medidas de sana distancia y de quedarnos en casa".



El Ejecutivo, Informó que anoche se reunió con autoridades del sector salud, en la que especialistas diagnosticaron que van a ir disminuyendo los contagios, por lo que pidió nuevamente no relajar la disciplina, "para no tener de nuevo un incremento, que podamos ir a la baja, ya falta poco".



Recordó que México cuenta con disponibilidad de camas en hospitales para atender a los pacientes de coronavirus, por lo que destacó que los esfuerzos "no han sido en vano".



Aseveró que en el mundo ya se trabaja en el diseño de una vacuna contra covid-19; sin embargo, exhortó a que se haga en unidad, que se ponga a disposición del interés público y que no se privatice.



"Que los resultados se pongan a disposición, al servicio de todos los pueblos, que no haya la tendencia a privatizar esta vacuna, sino que sea un bien de interés público, de interés humanitario mundial", comentó.



El Presidente hizo un llamado para que quienes trabajan en el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19 eviten la privatización de ésta, pues debe ponerse a disposición de todos.



"Mientras no haya una vacuna, una cura, estamos nosotros tomando esa iniciativa desde el principio convocando a los jefes de Estado del mundo para que juntos, gobiernos y científicos del mundo, se trabaje para tener la vacuna contra el Covid, esa fue una propuesta que hicimos en la ONU, está aprobada, en varios países se está trabajando.



"Lo importante es que se haga en unidad y los resultados se pongan al servicio de todos los pueblos, que no haya la tendencia a privatizar esta vacuna, sino que sea un bien de interés público, de interés humanitario mundial.



"Mientras eso no suceda lo que está demostrado es que para evitar a saturación de hospitales y más muertes, lo que funciona, y esto se demostró en nuestro país, son las medidas de sansa distancia y cuidándonos mucho, además de mantenernos en nuestros domicilios".



Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que México participa en el proyecto de la ONU para elaborar la vacuna contra el nuevo coronavirus, para lo que aportó un millón de euros con el objetivo de sumarse a la iniciativa. Además, dio a conocer que se invitó a la UNAM y al Instituto Nacional de Nutrición.



Al presentarse las cifras sobre feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está a favor de la protección de las mujeres y lo hace por convicción, a pesar de que sus adversarios insistan en contraponerlo frente al movimiento feminista en México.



El Mandatario federal, dijo que en este tema no tiene ningún problema de consciencia y que su gobierno continuará trabajando para brindar seguridad y paz a todas las personas, por lo que recalcó que las mujeres en el país están protegidas y representadas.





A diferencia de los conservadores tenemos principios y somos humanistas, pero a la insistencia de querernos confrontar no hay ningún problema de consciencia y vamos respetar siempre a quienes nos cuestionan, el derecho a disentir.



El presidente afirmó, vamos a seguir como todos los días garantizando la paz y la tranquilidad de hombres y mujeres. ’Decirle a todas las mujeres de México que están protegidas, representadas; que estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad.



EN MEXICO EXITE UN SISTEMA PATRIARCAL:

OLGA SÁNCHEZ CORDERO



En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en México existe un sistema patriarcal y por lo tanto existe el machismo, y por lo que se debe reconocer que en México existe la violencia en contra de las mujeres.



"Ha sido para mí un compromiso de vida la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, y en ese sentido desde la Segob hemos tenido ya una red interinstitucional.



En lo cual todas estas instituciones estamos transversalmente coordinadas para dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia en sus centros de trabajo, en sus hogares y en el transporte y otros lugares.