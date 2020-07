Explica especialista en quiropráctica beneficios de la atención oportuna en lesiones en la columna

•Puntualiza la importancia de acudir con un especialista para cuidar de la salud.



Zinacantepec, Estado de México, .- La salud del deportista es integral y requiere la intervención de profesionales para atender cada caso específico, como Noé Reyes González, Licenciado en Quiropráctica adscrito a la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Deporte, quien informó sobre los padecimientos Escoliosis y Actitud Escoliótica, que se dan en la columna vertebral.



’La mayoría de las personas pasa por desapercibido el análisis de la postura que adoptamos al practicar algún deporte o al realizar las actividades de nuestra vida cotidiana, pero es importante preguntarnos si uno de nuestros ejes principales de movimiento y protección, como lo es la columna vertebral, está funcionando correctamente o si ha sufrido adaptaciones que nos predisponen a sufrir lesiones deportivas que puedan impactar en nuestra salud’, afirmó el especialista.



Por lo anterior, Reyes González detalló que, ’la columna vertebral del ser humano en una vista anteroposterior es recta, en una vista lateral tiene cuatro curvaturas que se van formando a lo largo del crecimiento, estas características le garantizan un buen funcionamiento estructural y fisiológico.



’Cuando no se cumple con estas características y el deportista observa cambios físicos como desbalance en los hombros, descenso de una cresta iliaca o desviación lateral de la columna vertebral hacia el lado derecho o izquierdo se podría suponer que nos encontramos frente a una posible Escoliosis o una Actitud Escoliótica’, mencionó Noé Reyes.



En ese sentido, el especialista destacó que el objetivo de la Quiropráctica no es corregir desviaciones laterales de la columna vertebral, las cuales son denominadas como Escoliosis o Actitud Escoliótica, sino verificar si esta adaptación postural del organismo causa una alteración en el funcionamiento de nuestro Sistema Nervioso, repercutiendo en nuestra salud.



Reyes González afirmó que se puede descubrir una columna vertebral recta que alineadamente es perfecta, pero con mayor desgaste por falta de movimiento y con alteración en el funcionamiento del sistema nervioso.



De igual forma, existen casos que por el contrario se pueden encontrar con una columna vertebral con una desviación lateral bastante marcada, pero adaptada al 100 por ciento al organismo, sin desgaste ni alteración en el funcionamiento del Sistema Nervioso.



En ese sentido, puntualizó en la importancia de que el deportista o cualquier persona acuda con un especialista que identifique el problema, dé un pronóstico y pueda dar alguna solución al padecimiento.



’En una Escoliosis la columna vertebral sufre una desviación lateral de más de 10 grados, es menos frecuente que la actitud escoliótica, suele estar relacionada con condiciones internas del cuerpo como deformación de una estructura ósea’, mencionó.



’Además de rotación de las vértebras y frecuente dolor lumbar, existen diferentes tipos de escoliosis, de ahí la importancia de analizar la columna vertebral con un profesional, para identificar la causa y plantear la mejor solución a cada persona que la padezca’, indicó.



’La escoliosis cuenta con un mejor pronóstico de corrección, por lo regular se debe a causas externas, como una postura antiálgica, una pierna con una medida más corta, desequilibrio muscular, por lo que una vez identificada y corregida la causa se mejora notablemente el grado de desviación’, agregó Noé Reyes.



Por último, el quiropráctico mexiquense reiteró que síntomas como el dolor no son el indicador para determinar nuestro grado de salud, sino analizar el buen funcionamiento de nuestro organismo, finalizó.