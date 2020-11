Explica especialista importancia del sueño en las y los deportistas

• Recomienda acciones para evitar la falta de sueño en las personas que se dedican al deporte.



Zinacantepec, Estado de México, .- Como parte de la salud integral de un atleta está el cuidado del sueño, así lo explicó Laura Rosario Sánchez Campuzano, psicóloga deportiva de la Secretaría de Cultura y Turismo, quien detalló cuales son los factores que se deben de tomar en cuenta respecto al tema.



’Es el cuidado del sueño una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento en toda persona.



’Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, las personas se desempeñan mejor y están en mejores condiciones para tomar decisiones’, indicó la especialista.



Sánchez Campuzano declaró que el insomnio es el trastorno de sueño más común y sucede cuando la persona tiene problemas para quedarse dormido o dormir toda la noche.



’Son muchas las razones que pueden provocar insomnio en un deportista; por ejemplo, el agotamiento o el sobre entrenamiento, sin embargo, los principales factores que influyen en su aparición son el estrés y la ansiedad, generalmente esta última está muy vinculada a la cercanía de una competición importante, ya que en esas fechas lo que deseas es que comience lo antes posible, provocando una situación de excitación’, detalló.



’El estrés, por otra parte, es muy frecuente en los deportistas que tienen que viajar constantemente, ya que el cambio de entorno les provoca una situación de incomodidad que les afecta al sueño’, agregó Sánchez Campuzano.



La psicóloga del deporte comentó que uno de los aspectos más relevantes en la vida del deportista es la recuperación tras el esfuerzo y la base de ella es el descanso regenerativo.



Mencionó que por lo anterior, si el atleta no duerme las horas requeridas, el cuerpo no descansa y eso afectará el restablecimiento de los músculos, ligamentos y tendones, entre otros.



Laura Sánchez consideró que el proceso que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, ha afectado en gran medida a los deportistas, quienes se han enfrentado a la suspensión de entrenamientos o disminución, lo mismo que de la vida competitiva.



Aunado a lo anterior, se encuentra la intranquilidad por los riesgos inherentes a la pandemia, el contagio de los seres queridos, miedo a quedarse atrás en la preparación física y preocupaciones económicas, por mencionar algunos.



En ese sentido, la psicóloga mexiquense sugirió modificar y replantear las metas y objetivos a largo plazo y centrarse en el cuidado de la salud y actividades que sirvan para reducir las preocupaciones por la crisis sanitaria, tener en mente el mantenimiento de la forma física.



Por último, Laura Sánchez dio algunas recomendaciones para que los atletas se ayuden a conciliar el sueño y tener el descanso necesario, entre las que se encuentran evitar cenas abundantes, estas deben ser ligeras y lo más apartadas de la hora de irse a la cama, también si no lleva doble sesión de entrenamiento, evitar siestas diurnas.



Destacó que deben ir a la cama todos los días a la misma hora, de ser posible y levantarse a la misma hora incluyendo los fines de semana, además de que el dormitorio debe tener una temperatura, luz e higiene adecuada, así como tender la cama diario, sin sonidos estridentes; en caso de no ser tan silencioso usar tapones de oído, ropa adecuada, como una pijama holgada.



De igual forma recomendó hacer una rutina antes de dormir, además de ir a la cama sólo cuando se tenga sueño y utilizar el dormitorio solamente para conciliar el sueño.