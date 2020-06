Explica nutriólogo uso de suplementos alimenticios

• Destaca que es necesario el apoyo de los especialistas del deporte para el uso de estos complementos.



Zinacantepec, Estado de México, .- Luis Alberto Mora Silvestre, nutriólogo de la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, detalló la importancia de los especialistas en nutrición en el uso de suplementos alimenticios por parte de los atletas de la entidad.



Como parte del desarrollo sustancial de los deportistas, se deben considerar cuatro factores que son los aspectos genéticos, el entrenamiento físico, el uso de auxiliares ergogénicos y la alimentación correcta, este último uno de los más importantes.



En ese sentido, Luis Alberto Mora consideró que la nutrición es uno de los factores que menos se entiende por la comunidad deportiva y por lo tanto no se aplica, sobre todo en la actualidad, con la llegada de diferentes suplementos alimenticios que aseguran contener más propiedades nutricionales.



’El mundo del deporte está integrado por productos que aseguran prolongar el rendimiento, mejorar la recuperación, reducir la masa adiposa, aumentar masa muscular, minimizar el riesgo de enfermedad o alcanzar otros objetivos que mejoran el desempeño físico’, indicó el especialista en nutrición.



Refirió que, por definición general, los suplementos alimenticios son productos que se consumen de forma oral con la intención de complementar la dieta mediante el aumento de la ingesta total diaria de vitaminas, minerales y otras sustancias.



Sin embargo, aclaró que aunque los suplementos contienen vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos, concentrados, metabolitos, extractos, fármacos o una combinación de cualquiera de ellos, no quiere decir que a mayor cantidad mayor beneficio.



Mencionó que Louise Burke, investigadora internacional en nutrición deportiva mencionó que no siempre se consiguen los beneficios que los suplementos ofrecen, esto pudiera ser por la amplia disponibilidad que existen en el mercado, la falta de sustento e investigación científica o el control de calidad.



Por lo anterior, Mora Silvestre recalcó la importancia de acudir con especialistas de la salud para analizar las ventajas y desventajas que tendría usar un suplemento alimenticio, valorar costo-beneficio y no guiarse por recomendaciones empíricas o de usuarios que refieren un beneficio, pues cada cuerpo experimenta condiciones diferentes al entrenamiento o esfuerzo físico, además de que las características de peso, talla o sexo no son las mismas, ni siquiera la vida deportiva o la alimentación.



Finalmente, aseguró que la alimentación es un conjunto de actividades encaminadas al aprovechamiento de los alimentos, por lo que no se debe priorizar una sola sustancia como responsable del éxito deportivo.



Es decir, estas prácticas se deben realizar en conjunto con el equipo de nutrición que son parte del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, quienes están a disposición de las y los atletas mexiquenses.