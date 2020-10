Explica Secretario de Hacienda con peras y manzanas qué sucederá con recursos de fideicomisos

Ante una ola de desinformación inducida por la oposición acerca de la desaparición de fideicomisos, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, realiza un video explicando el manejo de los recursos a partir de ahora



De acuerdo con la información proporcionada por el secretario de Hacienda, hay dos mecanismos básicos a través el cual el recurso se destina a diversos programas; en el primero la dependencia, como Conacyt, realiza una orden de pago a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE) hace un depósito directamente a la cuenta bancaria de los investigadores, sin emplear intermediarios, de tal forma el gobierno federal puede constatar que el presupuesto si fue entregado a los beneficiarios.



El segundo mecanismo es mediante un fideicomiso en el cual la misma dependencia tramita un pago ante la TESOFE para que acto siguiente sea transferido a un fideicomiso que reserva cierta cantidad y el resto lo entrega a los beneficiarios



.’Manejemos un ejemplo: Conade tramita un pago ante la Tesofe para que acto siguiente sea transferido a un fideicomiso que reserva cierta cantidad y el resto lo entrega a los beneficiarios como los deportistas y entrendores.’ Menciona Herrera.



La mayor parte del gasto se ejecuta a través de la vía presupuestal, en 2019 el gobierno federal tuvo un gasto de 6.1 billones de pesos, de los cuales 29 mil millones de pesos los destinaron a los fideicomisos, siendo el 99.53% de todos los recursos se ejecutaron de la forma tradicional que es dependiendo de los fideicomisos, siendo un gasto innecesario para el gobierno para realizar pagos y apoyos a los distintos sectores



Si los dos mecanismos son más o menos equivalentes entonces anteriormente manejaron a través los fideicomisos porque el presupuesto tiene una validez de un año una vez que es aprobado por la Cámara de diputados cada 15 de noviembre, siendo valido a partir del 1 de enero del siguiente año hasta el 31 de diciembre del mismo año. Los recursos que no fueron empleados por las dependencias que asignaron se pierden y renuevan presupuesto.



Una forma de omitir el tiempo para emplear los recursos es a través de un fideicomiso, que es un vehículo financiero de propósito específico que tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio, por lo que algunas dependencias que no van a gastar todo el recurso otorgado por el gobierno en un año lo aportan a un fideicomiso para que puedan disponer de los fondos sin tener una fecha límite determinada, otorgando parcialmente el presupuesto a los beneficiarios.



Dicho mecanismo resulta poco transparente, ya que el recurso es reportado como gastado, sin dar mención en el momento en el que llega a gastarse ni si es realmente empleado el presupuesto para lo que en un principio iba destinado, por lo que propicia el desvío de recursos.



La extinción de fideicomisos cierra el ciclo de regocijo para algunos cuantos, permitiendo que realicen la transferencia de manera directa.



"La desaparición de los fideicomisos no van a poner en riesgo un sólo peso de los recursos que llegan a estos programas" mencionó Herrera.