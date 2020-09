Explican al sector automotriz el nuevo sistema de justicia laboral

• Invita al sector empresarial y sindical a incorporar la conciliación privada en sus centros de trabajo.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, explicó que el nuevo sistema de justicia laboral se conformará por dos etapas, en la primera las partes acudirán al Centro Federal o el Centro de Conciliación Laboral local, según la jurisdicción de la rama productiva, donde se privilegiará el diálogo para llegar a un acuerdo entre trabajadores y patrones.



De no lograr conciliar, se iniciará un juicio ante los Tribunales Laborales, ya sean locales o federales, con un nuevo procedimiento regido por principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal, resaltó la funcionaria, al participar en la videoconferencia que organizó el Clúster Automotriz Mexiquense, que preside Elisa Crespo.



En esta reunión, la Secretaria invitó al sector empresarial y sindical a incorporarse al tema de la conciliación, para capacitar y certificar a su personal como conciliador privado y que ellos tengan las herramientas para que desde un principio se pueda terminar con un posible conflicto laboral.



Recordó también que el Estado de México fue la primera entidad federativa que decidió por sí misma entrarle a la Reforma Laboral, y en ese camino, resaltó la colaboración de la Legislatura estatal para las adecuaciones al marco legal, así como del Poder Judicial, en donde estarán recayendo los Tribunales Laborales.



En su oportunidad, Julio César Vanegas Guzmán, Director General del Centro Estatal de Conciliación Laboral, explicó que el funcionamiento de este nuevo organismo comenzará cuando un trabajador, ya sea en línea o de manera presencial, solicite los servicios del Centro y nos proporcione los datos del patrón para llamarlo a conciliar.



Posteriormente, se notificará a la contraparte y, resaltó que no será prohibido que el trabajador o patrón vayan acompañados por un abogado, pero el modelo no está hecho para gestionar un litigio, de manera que no tendrán participación, dado que se trata de evitar litigar el asunto para que en una sola sesión, o las menos posibles, puedan llegar a un acuerdo.



Agregó que si las partes llegan a un acuerdo, el convenio adquiere condición de cosa juzgada y es documento que sirve como prueba para iniciar cualquier acción para ejecutar el cumplimiento, y si se emite la constancia de no conciliación, pasan a los Tribunales Laborales del Poder Judicial para efecto de que ellos resuelvan.