Explora el cráter Jezero, el futuro hogar del rover Perseverance de la NASA

El rover Perseverance es el quinto explorador robótico que la NASA envía rumbo a la superficie de Marte. Pero la nave aterrizará en un lugar en el que la agencia nunca lo ha intentado antes: el cráter Jezero.



Este cráter resulta increíblemente intrigante para los científicos. Y se debe a que posible que haya existido vida en el antiguo lago que llenó el cráter hace 3.900 millones de años. Sin embargo, también es un sitio peligroso lleno de riesgos. Especialmente, cuando planeas aterrizar un rover del tamaño de un auto SUV, como el Perseverance, en la superficie marciana.



Aunque Marte puede parecer un gran desierto rojo y helado desde el espacio, la superficie es increíblemente variada. En ese sentido, está salpicada de cráteres, cañones, montañas, glaciares y características que hablan de su pasado antiguo.



El rover Perseverance atravesará el cielo de Marte como un meteoro el 18 de febrero, cuando ingrese a la atmósfera. De hecho, viajará a 19.312 kilómetros por hora, dijo Allen Chen, líder de entrada, descenso y aterrizaje de la misión Marte 2020 (Mars 2020)en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en Pasadena, California.



Aproximadamente siete minutos después, la nave reducirá la velocidad para aterrizar suavemente en el cráter Jezero. Esto se conoce como los «siete minutos de terror» en la NASA, pues debido al retraso de tiempo de las comunicaciones entre la Tierra y Marte la agencia no podrá interferir si algo sale mal durante el aterrizaje del rover Perseverance.



El rover Perseverance tiene el objetivo de llegar a un antiguo lecho de lago de 45 kilómetros de ancho y el delta de un río. Hasta ahora, es el sitio más desafiante para el aterrizaje de una nave espacial de la NASA en Marte. En lugar de ser plano y liso, el pequeño lugar de aterrizaje está plagado de dunas de arena, acantilados escarpados, rocas y pequeños cráteres



«La entrada, descenso y aterrizaje es la parte más crítica y peligrosa de la misión», advirtió Chen. «El éxito nunca es seguro. Y eso resulta especialmente cierto cuando estamos intentando aterrizar el rover más grande, pesado y complicado que hemos construido en el sitio más riesgoso en el que hemos intentado aterrizar», explicó.



«Es un lugar magnífico para la ciencia. Pero cuando lo miro desde la perspectiva del aterrizaje, veo peligro. Es un desafío formidable», añadió.



Solo pensar en eso hace que el pulso de Chen se acelere, comentó. Sin embargo, cuando los científicos seleccionaron el lugar, los ingenieros trabajaron para asegurarse de que fuera posible aterrizar allí.



El rover Perseverance se armó con tecnología nueva, que se basa y mejora lo que tenía el rover Curiosity cuando aterrizó. En ese sentido, «está listo», dijo Chen sobre la nave que llegará a Marte.



Y oh, los lugares a los que irá.



Conoce el cráter Jezero, objetivo del rover Perseverance

Hace miles de millones de años, Marte era un lugar cálido y húmedo y probablemente fue su momento más habitable. Lo que significa que podría haber existido vida en el planeta rojo. Con el tiempo, Marte perdió su atmósfera y gran parte de su agua. Por lo que se convirtió en el lugar seco, frío e inhóspito que es hoy.



Si pudiéramos trasladarnos al antiguo Marte, como era hace 3.900 millones de años, podría incluso haberse parecido un poco a la Tierra, con ríos y lagos cortando su superficie.



Algo golpeó al planeta rojo y creó el cráter Jezero, que luego se llenó de agua. Actualmente está vacío, pero las cicatrices en la superficie ayudan a reconstruir una imagen de cómo era antes.



Las vistas aéreas del lugar muestran un gran delta de río que se asemeja a un abanico, como donde el río Nilo se encuentra con el mar Mediterráneo. El delta del sitio fluye como un canal hacia la antigua cuenca del lago. Ese lago se desbordó por el otro lado, lo que creó un canal que se aleja del lago en la dirección opuesta, explicó Briony Horgan, profesora asociada de ciencia planetaria en la Universidad Purdue y miembro del equipo científico del rover Perseverance.



Múltiples aspectos de Jezero atraen a los científicos, indicó Horgan. Esta científica dirigió un estudio de la mineralogía del lugar que ayudó a que el cráter se seleccionara como lugar de aterrizaje. Horgan también está en el equipo que diseñó una de las cámaras científicas del rover Perseverance.





El delta en sí es fascinante porque esto significa que ríos antiguos fluían hacia el lago. Y posiblemente depositaban sustancias orgánicas y otros signos potenciales de vida en el lago desde otras áreas. Los deltas y los fondos de los lagos pueden preservar sedimentos fangosos que guardan evidencia de vida antigua u otro material orgánico.



Los límites entre la tierra y el agua también son un lugar clave para buscar evidencia de vida antigua.





El color resalta los minerales detectados en el cráter utilizando orbitadores.



Aunque hay otros sitios antiguos de lagos y deltas en Marte, Jezero tiene depósitos minerales especiales que lo hacen especialmente atractivo desde una perspectiva científica. Especialmente, para una misión que busca recolectar muestras de Marte y devolverlas a la Tierra para la década de 2030.



Estos depósitos minerales, llamados carbonatos, están por todo el cráter. Pero, también forman una característica parecida a un anillo de bañera alrededor del interior del cráter y contra el borde detrás del delta del río, indicó Horgan.



Los carbonatos son comunes en la Tierra y se forman debido a las interacciones del agua y las rocas. Se cree que este anillo corresponde a antiguas costas o playas del lago, lugares donde el agua se evapora para crear minerales.



Es posible que el lago alguna vez haya tenido hermosas playas de arena blanca, destacó Horgan.







1 de 8 | El rover Perseverance comenzó su viaje a Marte este jueves a las 7:50 hora Miami desde Cabo Cañaveral, Florida. Mira en esta galería las imágenes del lanzamiento de la misión que buscara vida en Marte.



2 de 8 | Después de viajar por el espacio durante unos siete meses, el Perseverance aterrizará en Jezero Crater en Marte el 18 de febrero de 2021.



3 de 8 | Así despegaba el cohete con el rover Perseverance a bordo. Este es el más sofisticado vehículo que la NASA ha enviado a Marte hasta el momento.



4 de 8 | Si el rover no lograba despegar a las 7:50 a.m., sería posible hacerlo cada cinco minutos durante una ventana de dos horas en la mañana de este jueves. Si el lanzamiento se hubiera retrasado más, había una ventana de dos semanas en la que Perseverance podía partir. Finalizaba el 15 de agosto.



5 de 8 | Las oportunidades de lanzarse a Marte se producen cada 26 meses cuando la Tierra y Marte están alineados en el mismo lado del Sol, lo que permite tiempos de viaje más cortos y menos combustible.



6 de 8 | Perseverance lleva los nombres de 11 millones de personas que se presentaron a la campaña "Envía tu nombre a Marte" de la NASA, así como una placa en honor a los trabajadores de la salud mundial en medio de la pandemia, y algo de arte.



7 de 8 | En este imagen se aprecia cómo el cohete se separó exitosamente y está siendo impulsado para orbitar, explica la NASA. Un segundo impulso lo pondrá en trayectoria a Marte.



8 de 8 | Es la novena misión de la NASA que aterrizarará en el planeta rojo y su quinto vehículo explorador. El diseño de Perseverance y las nuevas capacidades se basan en las lecciones aprendidas de los rovers anteriores. Este rover está diseñado para actuar como un astrobiólogo, estudiando un sitio intrigante en Marte en busca de signos de vida antigua.

En los lagos de la Tierra, los microbios crecen en grandes colonias que esencialmente forman marañas justo debajo de la superficie del agua. A medida que los minerales de carbonato se evaporaron del agua, podrían haber atrapado esencialmente esas marañas microbianas y biofirmas de vida en su lugar, explicó Horgan.



Estos serían como microfósiles de vida en Marte.



«Es el santo grial de la exploración astrobiológica de Marte», dijo Horgan. «Esta podría ser nuestra única oportunidad de hacer una búsqueda realmente detallada de vida antigua en Marte. También de aprender más sobre la historia del planeta e incluso obtener información sobre nuestro sistema solar y la Tierra».



Antes de que Marte perdiera la mayor parte de su atmósfera en el espacio ––algo que los científicos aún intentan comprender–– el planeta probablemente tenía una atmósfera espesa. El dióxido de carbono en el aire, junto con el agua en el suelo, habrían formado los carbonatos que el equipo del rover Perseverance está ansioso por investigar.





Pero los carbonatos están ausentes en gran parte de la superficie marciana. Aunque, dominan en el cráter Jezero.



«Piensa en lugares como las Bahamas, donde hay arrecifes repletos de vida y la formación de minerales de carbonato», dijo Katie Morgan Stack, científica adjunta del proyecto del rover Perseverance. «La vida utiliza estos minerales como parte de procesos biológicos», indicó.



Jezero es clave debido a su potencial para arrojar claridad sobre los minerales, las rocas y la posible vida antigua en Marte, destacó Stack.



Una misión histórica

El rover Perseverance aterrizará en un área que puede comenzar a explorar de inmediato. La nave cuenta con un conjunto de sofisticados instrumentos científicos y cámaras. Esto no solo le permitirán recolectar muestras de interés para traer a la Tierra, sino también tener herramientas que pueden investigar la química y composición de las rocas y otros materiales encontrados por el Perseverance.



«Las rocas expuestas en Jezero y sus alrededores son realmente antiguas. Y estamos aprovechando un período en el registro del sistema solar que no está bien conservado», señaló Stack.



rover perseverance marte

Miembros de la misión del rover Perseverance posan en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA el 17 de julio de 2019.



Stack forma parte del equipo de liderazgo de tres personas para la misión, el cual dirige un equipo de 450 científicos en todo el mundo. Juntos, observarán las imágenes enviadas por el rover Perseverance para determinar dónde y qué explorar en el camino.



«Por un lado, estamos buscando signos de vida antigua. Pero, también estamos pensando en la diversidad de las muestras que regresaremos a la Tierra», dijo Stack.



La roca volcánica en Marte podría proporcionar las edades absolutas para cuándo sucedieron las cosas en Marte.





Este mapa muestra las regiones dentro y alrededor del cráter Jezero en Marte donde el rover puede explorar.



Después de que el cráter haya sido explorado a fondo en los primeros dos o tres años, el rover Perseverance puede partir hacia un terreno aún más antiguo. Se trata de la cuenca Isidis. Jezero, que tiene entre 3.500 y 4.000 millones de años, se encuentra en el borde interior de Isidis.



Los científicos sospechan que el enorme cráter Isidis fue creado por un impacto aún más antiguo hace 4.000 millones de años, que lanzó algunas de las rocas más antiguas de Marte a la superficie. Y el equipo del rover Perseverance también quiere explorarlos, lo que podría abrir más posibilidades e incluso respuestas.



«Creo que Perseverance es la más adecuada de cualquier misión a Marte para encontrar evidencia potencial de vida en Marte», dijo Stack.