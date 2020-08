Explosión en Beirut: extraoficialmente se debió a almacén de nitrato de sodio

El director general de Aduanas del Líbano, Badri Daher, aseguró que la enorme explosión registrada este martes en Beirut, capital de Líbano se debió al estallido de un almacén de materiales altamente explosivos en el depósito del puerto, que habían sido confiscados anteriormente.



Sin dar más detalles, el funcionario de la Cruz Roja Libanesa, Georges Kettaneh, dijo que había cientos de personas afectadas, incluyendo heridos y muertos.



La esposa e hija del primer ministro del Líbano, Hassan Diab, además de varios de sus asesores, están entre los heridos.



La cadena libanesa LBCI y Daher precisaron que la sustancia que explotó fueron toneladas de nitrato de sodio, el nitrato no sólo es ocupado como fertilizante y conservante de alimentos sino también lo emplean los grupos terroristas para producir explosivos, parte de un cargamento que había sido confiscado a un buque un año atrás.



Mientras que el director general de seguridad del Líbano, Abbas Ibrahim, señaló también que la explosión ocurrió en un depósito de materiales de alto poder explosivo confiscados años atrás.



Aunque no está del todo claro cómo sucedió, el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, indicó que inicialmente se había reportado un incendio en la zona, generando la posterior explosión al entrar en contacto con el nitrato de sodio.



<b>A explicación no pedida... Israel confiesa que ellos no fueron</b>



Posterior a la explosión, un funcionario del Gobierno israelí dice que "Israel no tuvo nada que ver con la explosión".



Israel y el grupo militante Hezbolá del Líbano son enemigos acérrimos, y las tensiones han sido altas luego de una serie de enfrentamientos recientes. El martes anterior, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió a Hezbolá que Israel no dudaría en atacar nuevamente si lo consideraba necesario.



Pero este martes por la noche, el funcionario israelí dijo que Israel no estuvo involucrado en la explosión de Beirut. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto con los medios.



