Explosión en Soconusco, Veracruz ¿Milagro o plan bien ejecutado?

(1)



Sentado en un café del centro de Acayucan un arquitecto rememora la edificación de las casas en el fraccionamiento Santa Cruz –en Soconusco-.



Fueron construidas con paredes de varilla y cemento, lo cual –opina- las volvió más resistentes frente al empleo de ladrillo o block.



¿Por qué –se le cuestiona- una explosión como la ocurrida los primeros minutos del viernes pasado, desaparece por completo una vivienda sin mayores daños que afectaciones estructurales en casas vecinas?



Fue –añade el reportero- como si una mano sumamente poderosa arrancase de un tirón y bajo el empleo de una técnica matemáticamente planeada, la totalidad de un árbol sin consecuencias igual de graves en el resto del bosque alrededor.



La fuerza proviene de la pólvora, sugiere el arquitecto experto en construcción civil.



Datos duros proporcionados por vecinos, autoridades municipales y rescatistas confirman el intenso olor a pólvora y descartan la presencia de algún tanque de gas en la casa del estallido.



Los tanques en las casas aledañas no estallaron, lo que fortalece la versión de una explosión en dirección vertical tan poderosa cuya ola expansiva se esparció de forma horizontal varios kilómetros a la redonda.



Uno de tantos detalles: vecinos atestiguaron ante representantes del Ayuntamiento haber visto a dos hombres jóvenes salir de la sede explosiva unas dos o tres horas antes de los hechos.



A su vez, un socorrista de la Cruz Roja ofrece detalles al reportero: ’esa madrugada atendimos a unas cuatro personas con escoriaciones leves producto de vidrios expulsados desde ventanas rotas.’



No hubo traslados ni hospitalizaciones y solo sumamos a cuatro víctimas de crisis nerviosas, añadió el rescatista Mario Galindo Baruch, vecino –por cierto- del fraccionamiento Santa Cruz.



La explosión fue de tal magnitud que su estruendo alcanzó municipios como Acayucan, Texistepec, Oluta y hay quien lo ubica en Sayula de Alemán cuya cabecera se ubica a nueve kilómetros de la ciudad acayuqueña.



Vale la pena reiterar el dato: hablamos de una casa totalmente destruida en cuyo rededor no se derrumbó pared alguna –aunque presentan daños- ni hubo muertos ni heridos más allá de raspaduras leves.



¿Qué pasó realmente?



¿Por qué?



¿Cómo?



Mario Galindo Baruch da testimonio de restos de la vivienda destruida aparecidos docenas de metros adelante; lo que fortalece la hipótesis de una explosión con mayor fuerza en dirección vertical sin descartar la consecuencia en sentido horizontal.



¿Y el ejército?



Llegó, nos informan.



Se ignora si fue abierta investigación federal alguna por parte de la SEDENA o la Fiscalía General de la República.



El tesorero del Ayuntamiento de Soconusco informó sobre el compromiso del alcalde de apoyar oficialmente en la reparación de ventanas.



Hay docenas de viviendas dañadas, algunas con gravedad.



No hay un diagnóstico final ni preciso al respecto.



¿Cuántas casas se dañaron?



¿Cómo, cuánto, en qué aspectos?



Habrá de saberse.



Hoy quedan dudas, muchas.



¿La explosión ocurrida en el fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco fue un accidente?



¿Fue un hecho premeditado?



¿El olor a pólvora basta para explicar la causa del estallido que sacudió una zona intermunicipal?



¿Bendita casualidad o planeada causalidad?



¿Decisión de Dios o labor de expertos en ingeniería?



(2)



Un antecedente: aproximadamente tres lustros atrás trabajadores de Geofísica dedicados a exploraciones para PEMEX provocaron un accidente con dinamita en la ciudad de Acayucan.



La dirección: Independencia y Altamirano del barrio Zapotal, donde hoy se ubica un Consulado de la República de Guatemala.



La consecuencia: dos personas muertas y una barda destruida.



Aquello fue un accidente.



Actualmente en Ixtagapa, Acayucan, empresas emplean granadas para romper piedras.



Ambas historias se mueven bajo la lógica: imprudencial, pero lógica al fin…



Lo de Santa Cruz, en Soconusco, opera bajo su propia dinámica y contexto…



Hasta el momento desconocidos…



(3)



¿Y el gobierno del Estado?



Ah…



¡El gobierno del Estado!



Los últimos datos sobre su labor lo ubican chapeando…