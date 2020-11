Stands de juguetes coleccionables, cómics, cosplay, manga, luchadores, wiccas y mucho más…

Celebrarán la primera edición de expo fantástica en el WTC en diciembre



Se llevará a cabo el viernes 4, sábado 5 y Domingo 6 de diciembre de 11.

00 am a 21 horas en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center



Venta de boletos por el Sistema E-Ticket a un costo de $40.00 boleto de niño y $60.00 boleto de adulto por día, hay promociones para visitar dos o los tres días la expo







Con el objetivo de fomentar la recreación del público en general y al mismo tiempo seguir participando de la reactivación del sector de entretenimiento familiar, surge ahora la primera edición de Expo Fantástica, un evento que forma parte de la iniciativa REMM (Reactivación del Entretenimiento y Música en México) y que tendrá lugar el viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de diciembre de 11am a 21 horas en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, con boletos que pueden ser adquiridos por el Sistema E-Ticket a un costo de $30.00 el boleto de niño y $50.00 el boleto de adulto por día, aunque hay promociones para visitar dos o los tres días la expo. En esta Expo cabe de todo: productos coleccionables, esotéricos, fantásticos, superhéroes, historietas, artículos de manga, monstruos, zombies, disfraces, Wicca y todo lo relacionado con la fantasía.







Expo Fantástica es un evento familiar donde habrá concursos de cosplay, concurso de monstruos, esoterismo, ángeles, ovnis, súper héroes, manga, conferencias y charlas interactivas, en cuyos pasillos se desbordarán talleres, proyecciones de películas y cortometrajes, con desfiles de personajes, la presentación de DJ´s, cuenta cuentos y presentaciones con personajes fantásticos, exhibiciones de lucha libre, y stands con venta de coleccionables, comics, disfraces, pinta caritas, actividades interactivas y mucho más. Es un evento incluyente que ha cuidado hasta el último detalle dar cabida y cobijo a todas las manifestaciones alusivas a la fantasía, en donde no habrá límites a la imaginación que pongan niños y adultos asistentes con una asistencia esperada en los 6,500 asistentes por los tres días.







Con meticulosidad, se ha planteado la presencia de los expositores, las exhibiciones de lucha libre, desfiles de personajes y zanqueros en el Estrado 1, mientras que en el Estrado 5 se mostrarán cuentos infantiles de 20 minutos cada uno y una sala de experiencia meet and greet con los personajes una vez terminada la obra. Esta experiencia es para ver de cerca a los personajes y tomarse fotos con su celular dentro de una sala que se hará construir al costado del escenario que medirá 20mts por 6mts, en el que además se montarán las conferencias, talleres lo mismo que en un segundo estrado más pequeño que medirá 10x 4 metros. Expo Fantástica en su primera edición busca que toda la familia pase un rato espectacular con todas las actividades de talleres y conferencias relacionadas con el mundo esotérico. Además, los asistentes podrán descubrir qué les depara el destino con una lectura de tarot o de runas. Y solo por mencionar algunas de muchas cosas que encontrarán ahí.







Para esta expo todas las medidas sanitarias están contempladas a efecto de garantizar la seguridad de todos los asistentes. El público podrá disfrutar de la expo con el espacio suficiente para garantizar la sana distancia mientras se mueven, en un ambiente pensado para que el invitado pueda disfrutar y sentirse seguro en todo momento, como la sanitización de todos los accesos, puntos especiales de limpieza en baños con gel antibacterial, señalización de sana distancia, así como uniformes especiales con repelente, uso de guantes y caretas personales por parte del equipo de staff, además de que los alimentos serán preparados en un ambiente controlado con todas las medidas de higiene.







Expo Fantástica es un evento que forma parte de la iniciativa REMM (Reactivación del Entretenimiento y Música en México), que tendrá lugar el viernes 4, sábado 5 y Domingo 6 de diciembre de 11am a 21 horas en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, con boletos que pueden ser adquiridos por el Sistema E-Ticket a un costo de $30.00 el boleto de niño y $50.00 el boleto de adulto por día y con promociones para visitar dos o los tres días la expo.







Precio de los boletos:

Boleto niño 1 día $40, dos días $60, tres días $90

Boleto adulto: 1 día $60, dos días $100, tres días $130

Venta de boletos por el Sistema E-ticket en www.Eticket.mx