Exposición en línea sobre la lucha mundial contra el COVID-19 es inaugurada en Beijing

El pasado 20 de junio se inauguró en Beijing la exposición fotográfica ’La pandemia frente a la lente: imágenes de la lucha mundial contra el COVID-19’. Esta exhibición en línea, puesta en marcha gracias a los nuevos medios y la moderna tecnología, ofrece una experiencia de visualización multilingüe y multiterminal para una audiencia global.



Du Zhanyuan, presidente del Grupo de Publicaciones Internacionales de China (CIPG, por sus siglas en inglés), y Li Qianguang, vicepresidente de la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos (CFLAC, por sus siglas en inglés), pronunciaron un discurso en la ceremonia de apertura. Asimismo, Pavel Negoitsa, director general del diario Rossiyskaya Gazeta (Rusia); Franco Gallo, presidente del Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani (Italia); Yang Kyuhyun, editor en jefe de Aju News Corporation (Corea del Sur); y José Luis Uribe, presidente del Club Primera Plana (México), hicieron uso de la palabra a través de Internet.



’La pandemia continúa devastando al mundo, causando interrupciones sin precedentes en la economía global y en la vida cotidiana de las personas’, señaló en su discurso el presidente de CIPG, Du Zhanyuan. ’Sin embargo, pese a que las personas practican ahora el distanciamiento social para contener el virus, sus corazones han permanecido unidos.

La batalla contra este enemigo invisible es una lucha común que enfrentan todos los seres humanos y que requiere de los esfuerzos conjuntos de los Gobiernos de todos los países, así como un gran apoyo y una amplia participación de los medios de comunicación y de las instituciones culturales. Desde un comienzo, la propuesta de CIPG de lanzar una exhibición fotográfica en línea sobre la lucha contra el COVID-19 fue muy bien recibida por numerosas agencias e instituciones alrededor del mundo.

Rápidamente, comenzamos a recibir un apoyo masivo. Este hecho en sí mismo revela la actitud, la decisión y las acciones de las personas frente a la pandemia, como testigos y guardianes de los recuerdos de este momento particular que vivimos. Esta exposición es también un testimonio del apoyo mutuo, de la solidaridad y de la cooperación de la humanidad durante la pandemia’.



’Con el fin de ser una fiel representación de la lucha global contra la pandemia, la exhibición presenta las obras de más de 100 fotógrafos de 27 países’, detalló Du Zhanyuan. ’Estas obras cuidadosamente seleccionadas no son solo una documentación a través de imágenes, sino que muestran también una gran calidad artística y una notable profundidad filosófica. Capturan momentos preciados, más allá de los límites del tiempo y el espacio, revelando lo mejor de la humanidad en medio de la crisis y la acción concertada de todos los gobiernos para proteger la vida de las personas, así como para prevenir y controlar la enfermedad de manera científica’.



Por su parte, Li Qianguang, vicepresidente de la CFLAC, recordó que la fotografía es un lenguaje universal. ’La exposición muestra vívidamente la grave situación que se vive en todo el mundo, al capturar momentos conmovedores en la lucha de diferentes países contra un mismo virus. Es la primera vez que soy testigo de una exposición fotográfica sobre la respuesta a la pandemia, y creo que esta puede servir para impulsar nuestro coraje con el fin de vencer al virus, así como de fortalecer nuestra determinación de actuar con unidad’.



Tanto invitados chinos como extranjeros lanzaron conjuntamente la exhibición en línea. Gao Anming, vicepresidente y editor en jefe de CIPG, presidió la ceremonia de apertura, a la cual asistieron también Li Ge, presidente de la Asociación de Fotógrafos de China (CPA, por sus siglas en inglés) y Wu Yanhua, subdirector del Centro de Arte Fotográfico de la CFLAC.



La exhibición presenta más de 200 trabajos fotográficos de medios de comunicación y fotógrafos independientes de 27 países que han sido gravemente afectados por el brote del nuevo coronavirus, como China, Corea del Sur, Egipto, Francia, Italia, Rusia, España, Brasil, México, Perú, Estados Unidos, entre otros.

Las imágenes, que documentan la vida trastocada y los momentos extraordinarios a causa de la pandemia, pueden inspirar a diferentes países a cooperar en la batalla contra el COVID-19 y a construir conjuntamente una comunidad mundial donde prime la salud para todos. La exposición ha sido dividida en cinco categorías: ’Repentina llegada y brote global’, ’La vida por encima de todo’, ’Vientos y lluvias en un mismo barco’, ’Menor actividad social y recesión económica’ y ’El impulso de la recuperación’.



A su turno, el fotógrafo chino Liu Yu mencionó que las imágenes representaban fragmentos de tiempo. ’Cuando estos fragmentos se unen, se convierten en una imagen relativamente completa. La gente recordará luego lo que sucedió en Wuhan en este especial periodo. Lo que traté de hacer con mis imágenes fue proporcionar un fragmento de este’.



Estas fotografías revelan el alto precio que han pagado las personas en la lucha contra el nuevo coronavirus. Las imágenes documentan actos conmovedores de asistencia mutua, un coraje sin igual en la primera línea y la gran fortaleza de la humanidad frente a la pandemia. ’Cuando nuestras casas se convirtieron en refugios, el solo hecho de mirar hacia afuera nos revelaba un futuro incierto’, expresó el fotógrafo italiano Max Intrisano. ’El aprecio por tantas cosas que antes dábamos por sentadas ha sido una verdadera felicidad. A través de la cámara pude sentir el silencio de la calle y la ausencia de las personas, como si todo se hubiese detenido temporalmente’.



Las imágenes revelan también el lado más llamativo de la felicidad, de la furia, de la tristeza y de las muestras de apoyo en tiempos difíciles, lo cual reafirma la idea de que la humanidad es parte de una comunidad que comparte tanto las alegrías como los embates en materia de salud.

’He presenciado el lado más admirable de la naturaleza humana’, manifestó Duan Wei, fotógrafo de la revista China Pictorial, al recordar el tiempo que estuvo en la ciudad de Wuhan, el epicentro del brote en China. ’Las personas han hecho grandes sacrificios en beneficio de los demás. He podido ver la valentía de la humanidad. Ante el peligro, todos luchamos juntos y nos negamos a darnos por vencidos’.



Esta es la primera exposición fotográfica a gran escala que se hace sobre la lucha contra la pandemia del COVID-19. Lanzada vía Internet, uno puede acceder a la exhibición mediante dispositivos móviles, la computadora y las redes sociales. La plataforma móvil emplea la tecnología de modelado 3D para proporcionar una experiencia de exhibición virtual en chino e inglés, mientras que a través de la computadora se puede acceder a imágenes de mayor tamaño en ocho idiomas: chino, inglés, coreano, árabe, francés, italiano, ruso y español.



La exposición está patrocinada conjuntamente por CIPG, el Gobierno Metropolitano de Seúl, Aju News Corporation (Corea del Sur), el diario Youm7 (Egipto), el Instituto de la Enciclopedia Italiana Treccani (Italia), la Asociación Juvenil Sino-Italiana, el diario Rossiyskaya Gazeta (Rusia), el Club Primera Plana y el diario La Jornada (México) y la agencia de noticias Andina (Perú). Del mismo modo, ha sido organizada conjuntamente por China Pictorial Publications, China.org.cn, la revista China Hoy y Beijing Bosheng International Cultural Exchange Co., Ltd. En tanto, el Centro de Arte Fotográfico de la CFLAC estuvo a cargo de la dirección de arte de la exposición.



La muestra, que durará unos seis meses, es parte de una serie de actividades de intercambio cultural en línea realizadas por CIPG en medio de la pandemia del COVID-19.