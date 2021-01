Expresidente del IFE en 2006 trabajaba con la hoy BOA

De acuerdo con una investigación realizada por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, Luis Carlos Ugalde tenía una evidente relación con el poder establecido que buscó impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia.



Los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en su programa en La Octava, revelaron la lista de «aliados» que el mismo Ugalde escribió en su libro. Este momento de la entrevista destacó que entre los nombres estaba el del empresario Claudio X González, opositor del actual gobierno.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Le mostré a <a href="https://twitter.com/LCUgalde?ref_src=twsrc%5Etfw">@LCUgalde</a> un documento suyo en que llamaba sus ’aliados’ a Claudio X. González Laporte, <a href="https://twitter.com/ClaudioXGG?ref_src=twsrc%5Etfw">@ClaudioXGG</a> y Alberto Bailleres, entre otros, para crear un centro de estudios tras dejar el IFE por el fraude de 2006. Esto respondió en <a href="https://twitter.com/hashtag/LosPeriodistas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LosPeriodistas</a>:<br> <a href="https://t.co/DxEoPRSptN">pic.twitter.com/DxEoPRSptN</a></p>— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) <a href="https://twitter.com/alvaro_delgado/status/1349547934849884162?ref_src=twsrc%5Etfw">January 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



"Tengo en mis manos un manuscrito, Carlos, de lo que ibas a hacer después de dejar el IFE, y ahí pones a una lista de aliados... pues Leo Zuckermann, Grupo Prisa, Rosana Fuentes y, luego, hay un proyecto de una fundación, del Centro de Estudios de Temas Diversos o Centro de Estudios para el avance de la Democracia y pones como aliados a Jorge Castañeda, pero él es tu amigo; Ernesto Zedillo, Claudio X. González, Claudio González Guajardo", señaló Delgado.



Otro nombre que resaltó fue el del también empresario, Alberto Bailleres, cercano al expresidente (2006-2012) Felipe Calderón.



El exconsejero presidente del IFE se dedicó a negar cualquier relación con el poder establecido de entonces y aseguró que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2006.



Sin embargo, en el 2011 el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que "todos los que participaron en el fraude electoral de 2006 ya están confesando cínicamente que nos robaron la Presidencia, aunque es algo que ya todo el mundo sabía", esto al comentar la revelación hecha por Josefina Vázquez Mota sobre sus conversaciones telefónicas con Luis Carlos Ugalde, quien presidía aquel año el Instituto Federal Electoral (IFE).



Según Vázquez Mota, quien era coordinadora de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, el entonces titular del IFE le llamó la noche del 2 de julio de 2006 para informarle que el candidato panista a la Presidencia había ganado los comicios, cuando aún no se realizaba el conteo oficial ni había cifras preliminares sobre los resultados de la votación.



La entrevista surgió a raíz de un tuit de Ugalde en el que insistió que no hubo fraude en 2006, aprovechando el contexto actual en Estados Unidos. Con información de Dante García Berlanga | REGENERACIÓN, EL IMPARCIAL



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Trump, Giuliani & Company en 2020:<br><br>"70% de los republicanos creen que hubo fraude, esa es la prueba de que lo hubo".<br><br>"Máquinas tramposas y algoritmos ocultos que quitaron votos a Trump".<br><br>"Todos sabemos que hubo fraude".<br><br>¡Cuánta semejanza con los alegatos en México en 2006!</p>— Luis Carlos Ugalde (@LCUgalde) <a href="https://twitter.com/LCUgalde/status/1346992282189357060?ref_src=twsrc%5Etfw">January 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>